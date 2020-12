Beelden corona-oplichtster die ouderen berooft in Opsporing Verzocht

De politie vertoont in Opsporing Verzocht vanavond beelden van een corona-oplichtster die ouderen berooft. „Ze gaat geraffineerd te werk.”

Vanuit heel Nederland zijn de afgelopen maanden aangiftes binnengekomen over een jonge vrouw die het coronavirus aangrijpt om ouderen te beroven. De vrouw doet zich voor als medewerkster van de thuiszorg en zegt dat ze het huis van mensen komt onderzoeken of ontsmetten. Opsporing Verzocht zendt vanavond op tv beelden van haar uit.

Slachtoffers moeten van de corona-oplichtster ‘in verband met het desinfectiemiddel’ even in een van hun kamers wachten tot ze klaar is. In die tijd besteelt de vrouw haar slachtoffers. In de uitzending zien we beelden van een vrouw die in een lift in Hoek van Holland een 86-jarig slachtoffer zo ‘bewerkte’ dat hij haar zijn flat binnenliet. De man raakte sieraden kwijt. De vrouw is ook te horen, waardoor perfect duidelijk wordt hoe geraffineerd ze te werk gaat.

Opsporing Verzocht kent meer gevallen

Door het hele land hebben oplichters dit jaar het coronavirus aangegrepen om hun slag te slaan. Het tv-programma brengt van vier van zulke misdrijven, allemaal babbeltrucs, beelden openbaar. Alleen van de eerder genoemde vrouw is de stem te horen.

De Consumentenbond waarschuwde half maart al voor criminelen die een slaatje proberen te slaan uit het coronavirus. Met onder andere e-mails en sms’jes proberen ze computervirussen en ransomware te verspreiden of gegevens van consumenten te ontfutselen. Ook proberen ze via nepwebshops of babbeltrucs consumenten op te lichten.

Opsporing Verzocht zendt beelden wekelijks ook uit via Instagram:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Andere onderwerpen vanavond

Opsporing Verzocht brengt vanavond naast de corona-oplichters meer onderwerpen. Op beelden van een brandstichting op 30 september bij een eetcafé aan het Elderveldplein in Arnhem, is te zien dat beide daders mogelijk zelf gewond zijn geraakt. De mannen strooiden zo kwistig met brandbare vloeistof dat ze zelf vermoedelijk ook besprenkeld raakten. Bij het aansteken is er een enorme steekvlam.

Bij een ‘vergisoverval’ in het Limburgse Asselt zochten overvallers naar wiet bij een gepensioneerd stel. Midden in de nacht stonden twee overvallers naast hun bed. Waarschijnlijk hadden de verdachten zich in het adres vergist. Uiteindelijk namen ze sieraden mee.

Dakloze toegetakeld

Op 24 augustus vond een wandelaar bij de Sloterplas in Amsterdam een zwaargewonde man die met grof geweld was toegetakeld. Hoewel hij direct 112 belde overleed het slachtoffer, Krzysztof Malinowski, enkele uren later. De 40-jarige Malinowski was dit voorjaar naar Nederland gekomen om werk te zoeken, maar het coronavirus en een beenblessure gooiden roet in het eten. Malinowski raakte dakloos.

Opsporing Verzocht is vanavond om 20.35 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.

Lees ook: Lottowinnares realiseert zich pas na tien dagen dat het geen oplichting is

Lees ook: Opsporing Verzocht en Slachtofferhulp werken samen