Claudia de Breij maakt ‘verwerkingsvideo’ voor alle boze Danny Vera-haters

Niet alleen de persconferentie houdt de gemoederen flink bezig op Twitter, ook het nieuwtje dat Danny Vera dit jaar Queen van de nummer 1-plek heeft gestoten in de Top 2000 suddert nog flink na vandaag, waarbij vooral de Danny Vera-haters hun stem laten horen. Claudia de Breij wil juist deze mensen een hart onder de riem steken. Of de draak met hen steken, het is maar hoe je het bekijkt.



IK HEB DE SAMENLEVING NOG ZO AANGESPOORD OM TE STEMMEN OP BOHEMIAN RHAPSODY, HOTEL CALEFORNIA EN PIANO MAN!!!! EN NU STAAT DANNY VERA OP 1 IK HEB JULLIE GEWAARSCHUWD!!!!! NU BOOS OP IEDEREEN !!!!!!! — hannah (@kaasbroodje666) December 7, 2020



Danny Vera in z'n reta. — Ludo de Boo (@ludodeboo) December 7, 2020

Voor de mensen die boos, of zelfs „HEEL BOOS” zijn dat Danny Vera op plek 1 in de Top 2000 staat, heeft Claudia de Breij een duidelijke boodschap. Op Twitter plaatste ze een video van een zelfgemaakte mash-up van Roller Coaster en Bohemian Rhapsody. Met haar gitaar zittend voor haar boekenkast, met daarin boeken als Zuiverheid, Turks Fruit en Beatrix, en een old school reiswekkertje dat zeven voor zeven aangeeft, experimenteert ze erop los met de twee nummers.

Claudia zingt de tekst van Bohemian Rhapsody, het nummer dat in bijna alle edities op de eerste plek stond, op de melodie van Danny Vera’s Roller Coaster. „Voor mensen die boos zijn dat Danny Vera hún Bohemian Rhapsody van de troon heeft gestoten, heb ik een therapeutische verwerkingsvideo gemaakt”, schrijft ze daarbij. Mensen reageren met „Fantastisch!” en „Hop, door naar The Voice of Holland.”

Niet iedereen reageert positief op haar ‘hulp’, waarbij velen maar weer even uitleggen waarom volgens hen niet Vera maar Mercury die eerste plek verdient. „Toch wel verbazingwekkend dat iedereen de muziek van Freddie Mercury vergelijken met die van Danny Vera. Is vergelijking als een pik op slagroomtaart. Danny heeft een paar hitjes en Freddy was geniaal. Gun die man z’n nr 1 plaats”, schrijft ene Suus. ‘Pedro B.’ verzucht: „2020 kan dus toch nog erger…”



Voor de mensen die Rollercoaster een slecht nummer vinden: kijk, het kan nog veel erger. Dan valt die Danny Vera vergeleken met dit filmpje nog best mee! — Sjaak Trekhaak (@HenryHumphries) December 8, 2020

En ‘Sjaak Trekhaak’ heeft een tip voor mensen die Roller Coaster ruk vinden. „Kijk, het kan nog veel erger. Dan valt die Danny Vera vergeleken met dit filmpje nog best mee!”

Maandag werd bekend dat Danny Vera met zijn nummer Roller Coaster bovenaan de Top 2000 van NPO Radio 2 staat. De zanger stoot Queen van de troon die de lijst vorig jaar voor de zeventiende keer aanvoerde. Bohemian Rhapsody staat dit jaar op de tweede plaats. De derde plek in de 22e editie is voor Eagles met Hotel California.

Op social media is het ook een achtbaan aan emoties, waarvan sommigen weer heel erg genieten.



Lekker man, mensen die boos zijn omdat Danny Vera op één staat in de #top2000 pic.twitter.com/dVDOXpgZa1 — Nick (@nickhoekman) December 7, 2020



Echt? Zijn mensen hier ook al boos over????? Sjezus. 2020 gaat bij mij de boeken in als “het jaar waarin ongeveer iedereen boos was over echt zo’n beetje alles wat je maar kan bedenken” Danny Vera #Top2000 van harte! — Yv (@YvonnePtwit) December 7, 2020



Bohemian Rhapsody op 1; mensen boos

Boheman Rhapsody niet op 1; mensen boos

Avond op 1; mensen boos

Imagine op 1; mensen boos

Roller Coaster binnen op 4; mensen boos

Roller Coaster op 1; mensen boos Dat je een andere smaak hebt, ok, maar boos?

Het is muziek hè! Geen oorlog! pic.twitter.com/5CUPQGrQrK — Daniëlla aka daantje 💙 #ʀᴏʟʟᴇʀᴄᴏᴀsᴛᴇʀ (@daantje00) December 7, 2020

