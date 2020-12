Britse vrouw in gezicht gebeten na verkeersruzie

Een Britse vrouw is getekend voor het leven nadat een automobiliste haar in het gezicht beet na een verkeersruzie. De vrouwelijke bestuurder sloeg en schopte het 23-jarige slachtoffer ook, en daarna trok ze klauwen met haar uit het hoofd van het slachtoffer. Het incident vond maandag plaats in Plymouth, in het Verenigd Koninkrijk. Het slachtoffer wil anoniem blijven.

Politie in het Verenigd Koninkrijk is het incident nu aan het onderzoeken, volgens hen kwam de aanval „uit het niets”. Het slachtoffer had hechtingen in haar gezicht nodig en moest prikken halen om te zorgen dat ze geen hepatitis krijgt. Dat schrijft Metro UK.

Haar moeder zei dat haar dochter sinds het incident te bang is om te autorijden en dat ze een paar keer niet op haar werk is komen opdagen. „Zij (de andere bestuurder, red.) zal vast een fijne kerst hebben, maar voor ons is kerst helemaal verpest. Mijn dochter is getekend voor het leven door iets stoms”, zei haar moeder.

„Mijn 87-jarige vader begon zelfs te huilen toen hij zijn kleindochter zag”, ging ze verder. „Dit heeft het voor ons allemaal verpest.”



‘Ze werd woedend’

Volgens de moeder wilde haar dochter net optrekken en de weg oprijden toen de andere automobiliste met hoge snelheid aan kwam rijden, in een Peugeot. Beiden moesten hard de rem intrappen om een botsing te voorkomen. „Het was niet eens alsof ze bijna tegen elkaar aankwamen, het was iets dat een normaal persoon gemakkelijk van zich af zou kunnen zetten. Maar deze vrouw werd woedend.”

De bestuurder van de Peugeot reed daarna achteruit en volgde het slachtoffer met haar auto een straat in. Daar, in de vrij smalle straat, blokkeerde de vrouw haar slachtoffer zodat ze niet weg kon. Ze stapte uit de auto en viel haar aan.

„Het was echt een hele gemene aanval. Ze trok handen vol haar uit het hoofd van mijn dochter, de politie heeft zelfs een hele zak ervan ingenomen. Daarna trok ze haar hoofd naar beneden en beet in haar gezicht. Ze trok zelfs het hoofd van mijn dochter weg alsof ze een hap uit haar gezicht wilde scheuren”, zo vertelt de moeder het verhaal. „Ze heeft er enorm veel last van en kan niet slapen. Het spookt constant door haar hoofd.”

‘Mensenbeet erger dan hondenbeet’

Het slachtoffer moest na de aanval naar een ziekenhuis gebracht worden, waar ze zo’n vijf à zes uur doorbracht. Ze kreeg twee hechtingen in haar gezicht, die er waarschijnlijk op oudejaarsavond uit mogen. „De dokters maken zich ernstige zorgen over een mogelijke infectie”, zei haar moeder. „Ze zeiden dat een mensenbeet erger is dan een hondenbeet.”

Een woordvoerder van de lokale politie bevestigt dat de 23-jarige vrouw inderdaad in het gezicht gebeten werd. „Daarna stapte de dader weer in haar auto en reed weg.”

