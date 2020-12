94-jarige eenzame Italiaan belt politie om op Kerstmis te proosten

Een 94-jarige man belde in Italië de politie met een wel heel bijzondere vraag. De Italiaan voelde zich eenzaam en vroeg de Carabinieri (politie) of er iemand beschikbaar was om samen met hem een kersttoost uit te brengen. De agenten konden het niet over hun hart verkrijgen om de man alleen te laten met kerst, dus gingen ze bij hem langs.

„Ik ben alleen thuis. Ik mis niets, ik wil alleen graag met iemand een kersttoost uitbrengen”, vertelde de man volgens het Italiaanse persbureau ANSA. De kinderen van de man wonen ver bij hem vandaan en hij zocht naar eigen zeggen alleen iemand die voor 10 minuten bij hem kon zijn, zodat hij voor even niet zo alleen was.



Un ultra novantenne, nel Bolognese, chiama i carabinieri per fare il brindisi. "Non mi manca nulla, solo una persona'. #ANSA #Natale #25dicembrehttps://t.co/Gbom6tWaa8 — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 25, 2020

En zo geschiedde. Twee agenten van de Carabinieri gingen bij de 94-jarige langs en brachten met hem een kersttoost uit. Daarnaast vertelde de Italiaan in geuren en kleuren over zijn schoonvader, maarschalk Francesco Sferrazza, die tijdens de Tweede Wereldoorlog het bevel voerde over het station van Arma di Porretta Terme.

Verwarmingssysteem

De agenten praatten nog even met de eenzame oudere man en maakten samen een foto. Verder videobelde de man met zijn familie met de agenten nog aan zijn zijde. Een paar dagen voor Kerstmis had de Carabinieri al met een soortgelijke situatie te maken gehad. Agenten schoten toen een andere bejaarde te hulp die het dagenlang koud had gehad doordat het verwarmingssysteem niet goed werkte.

