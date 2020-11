Waarom Donald Trump vandaag één kalkoen van de slacht redt

Eén kalkoen uit Iowa is vandaag een echte geluksvogel. Het dier wordt hoogstpersoonlijk door president Donald Trump gered van de slacht. Maar waarom is dat eigenlijk?

Het gaat uiteraard om een traditie, eigenlijk voor twee kalkoenen (maar daarover later meer). De Amerikaanse president houdt vandaag namelijk de traditionele turkey pardoning ceremony, een dag die dus draait om vergiffenis. De president redt daarbij een kalkoen van de slacht met oog op de komende nationale feestdag Thanksgiving (donderdag, altijd de vierde donderdag van november), de dag waarop er talloze kalkoenen in de Verenigde Staten gebraden op tafel komen.

Dank voor de oogst

Thanksgiving is een nationale feestdag die niet alleen in Amerika, maar ook in Canada wordt gevierd (daar op de tweede maandag van deze maand). Er wordt donderdag dankgezegd (traditioneel tegen God) voor de oogst en allerlei andere goede dingen. Het valt te vergelijken met de Dankdag voor het Gewas van de Protestantse kerken in Nederland.

Maar goed, de kalkoen dus. Voor dit dier is Thanksgiving juist geen feestdag, want de enige rol die hij of zij speelt is opgegeten worden. De huiskok van de dag serveert er het liefste aardappelpuree of zoete aardappels, sperziebonen en veenbessen bij. Als toetjes verschijnen pecannotentaart en pompoentaart het vaakst op tafel. Amerikanen die in Nederland wonen vieren ook Thanksgiving, maar meestal op de zaterdag voor de ‘echte’ feestdag, anders komen Thanksgiving en pakjesavond tijdens Sinterklaas wel erg dicht op elkaar te liggen.

Trump lang niet de eerste

Om een soort van ‘sorry’ te zeggen tegen al die verorberde kalkoenen, krijgt één Amerikaanse geluksvogel gratie. National Thanksgiving Turkey gebeurt jaarlijks sinds George Bush van 1989 tot 1983 de president van Amerika was. Eerder spaarden de machtigste mannen van de Verenigde Staten een enkele keer een aangeboden vogel. John F. Kennedy was er begin jaren zestig een van. Hij bracht een kalkoen, die een bordje droeg met de tekst Good Eating Mister President, naar zijn boerderij terug.

Trump had nog meer te doen

Donald Trump is de man die vanavond (Nederlandse tijd) het kalkoenpardon uitvoert. De ceremonie geldt als een van de weinige publieke optredens na zijn hoogstwaarschijnlijke verlies bij de presidentsverkiezingen eerder deze maand. Voor zijn belangrijke gratiedaad had Trump vannacht nog wel even tijd om officieel groen licht te geven voor de machtsoverdracht aan Joe Biden. Op Twitter meldde hij dat ‘gewoon gedaan moet worden wat nodig is’, maar ook dat hij via tal van rechtszaken blijft strijden voor de verkiezingsoverwinning.

Wat dus ook nodig is: het redden van die ene kalkoen. Trump hoeft daarvoor niet halsoverkop naar Iowa te reizen, de kalkoen komt naar hem. Het gratie verlenen gebeurt in (of beter: voor) het Witte Huis in Washington. Trump krijgt het dier aangeboden door de National Turkey Federation (NTF). De voorzitter van de NTF plukt de kalkoen voor zijn reis naar het Witte Huis. Je verschijnt wel een beetje netjes bij meneer de president uiteraard.

Eerste kalkoen geschonken in 1873

Als we de Amerikaanse ‘Wiki’ mogen geloven was een kalkoenboer uit Rhode Island lang voor de traditie de eerste persoon die jaarlijks een van zijn vogels aan de dan zittende president schonk. De boer deed dat van 1873 tot aan zijn dood in 1913.

Donald Trump zal bij de officiële handeling een speech vol fijnzinnige spot over de waan van de dag doen, zoals jaarlijks gebeurt. Dat is in deze voor hem zo speciale tijd wel iets om naar uit te kijken. In 2017 diste Trump zijn voorganger Barack Obama nog.

Maar ja, waarom vandaag nou juist die ene kalkoen uit Iowa? Dat komt omdat hij – geluk moet je hebben – leeft op de kalkoenboerderij van de voorzitter van de eerdergenoemde NTF. Tientallen kanshebbers worden geselecteerd en voorbereid op drukte, harde geluiden en het flitsen van camera’s van fotojournalisten. Twee finalisten worden naar Washington gebracht, waar ze enige tijd heel luxe in het InterContinental Hotel verblijven. Het duo wordt door het Witte Huis gekozen op basis van namen die door kinderen zijn bedacht.

Kalkoenpensioen

Aan één van de twee kalkoenen wordt vervolgens gratie verleend. En die ander? Beland die op de presidentiële tafel van Trump tijdens diens Thanksgiving-diner? Nee! Beide vogels mogen blijven leven en genieten van hun pensioen in een speciale opvanglocatie.

