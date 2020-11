Theo Hiddema verlaat per direct de Kamer: ‘Doodsteek voor FvD’?

Waar Forum voor Democratie gisteren al in verwarring werd gebracht, toen Thierry Baudet aankondigde niet meer de lijsttrekker te willen zijn, wat op de meest uiteenlopende reacties kon rekenen, gaat de FvD-feuilleton vandaag weer ‘vrolijk’ verder.

Niet alleen is bekend geworden dat Baudet niet meer terugkomt bij FvD en dat Joost Eerdmans voor lijsttrekker gaat, ook heeft FvD-nestor Theo Hiddema aangekondigd op te stappen. En wel nu. Tot verdriet, of traan-emoji’s van sommige Twitteraars. Ook wordt het al ‘de doodsteek’ voor FvD genoemd.



Theo Hiddema! Nee! 😢



Jammer!

Theo Hiddema verlaat per direct de Tweede Kamer. Dat maakte voorzitter Khadija Arib van de Kamer vanmiddag bekend. Ze las een brief van hem voor.



‘Eigendunk’

In zijn brief schrijft Hiddema dat hij zichzelf „politiek arbeidsongeschikt heeft verklaard. Dit vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde”. Duidelijker dan dat wordt hij niet over de redenen voor zijn vertrek.

De 76-jarige advocaat Hiddema zat sinds 2017 samen met Thierry Baudet voor Forum in de Kamer. De partij zit momenteel in een interne crisis.



The soap continues: Theo Hiddema, the second Member of Parliament of Forum voor Democratie, is giving up his parliamentary seat with immediate effect.

Bedankt

Hiddema vindt het jammer dat hij niet aan Aribs herverkiezing als Kamervoorzitter zal kunnen bijdragen, schrijft hij. „Dank voor al je goede raad, en doe mijn dankbare groeten aan het ondersteunende personeel.” Wat hij nu gaat doen, is nog niet bekend. Wel grote kans dat kater Bram, die Hiddema in z’n herenhuis aan de gracht nam na de dood van zijn vrouw en hem sindsdien „een zegen” noemt, nog meer aandacht van z’n baas krijgt.



‘Altijd verfrissend’ Hiddema

„Ik denk dat jullie net als ik een beetje overvallen zijn”, zei Arib vandaag tegen de aanwezige Kamerleden. Ze richtte zich tot Hiddema, die zelf niet aanwezig was, en zei dat „als strafrechtadvocaat uw bijdragen altijd verfrissend en nooit gemiddeld waren”.

„Uw vertrek uit de Kamer is een principiële keuze, dat maak ik op uit uw brief”, concludeert Arib. „Maar het moet u niet gemakkelijk zijn gevallen.”

Susan Teunissen is officieel de opvolger van Hiddema. Zij stond bij de verkiezingen van 2017 op nummer 3 van de kandidatenlijst van FVD. Zij heeft eerder laten weten niet in de Kamer te willen. „Ik deel nogmaals mee dat ik deze zetel niet in zal nemen.”

Naar aanleiding van het vertrek van Theo Hiddema uit de Tweede Kamer deel ik nogmaals mee dat ik deze zetel niet zal innemen. https://t.co/OB6IA2nwpv — Susan Teunissen (@Susan_teunissen) November 24, 2020

Nummer 4 op de lijst is dan Henk Otten. Hij is een van de oprichters van Forum, maar scheidde zich vorig jaar van de partij af na een ruzie met Baudet.

‘WTF’

Op special media vragen mensen zich hardop af wat er toch met de partij aan de hand is. „We vallen van de ene verbazing in de andere. The Crown is er niets bij!”



We vallen van de ene in de andere verbazing… #TheCrown is er niks bij…😄

Ook balen sommige FvD’ers. Zij hadden ‘hun Hiddema’ wel als lijsttrekker gezien. „Als Joe Biden het kan, kan Theo Hiddema het ook.”

Anderen fluiten juist een liedje vandaag. „And I know it's gonna be a lovely day."



If @JoeBiden can do it @theohiddema can do it too



theo hiddema peert m ook al wat de fuck is going on



