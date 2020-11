Deze hilarische Facebookgroep neemt ‘de boomer’ behoorlijk op de hak

„Vroeger was het beter! In deze groep kun je gerust je gal spuwen over de maatschappij en de jongere generaties”, staat in de uitleg van de Facebookgroep: ‘Een groep waarin we doen alsof we boomers zijn’. Het ledenaantal staat ondertussen op ruim 25.000.

Menig millennial zal een hoop herkenbare opmerkingen en berichten treffen op deze hilarische Facebookpagina. Bedoeld om de welbekende boomer een beetje in de maling te nemen. Voor wie niet weet wat een boomer is: een boomer verwijst naar een persoon die zich op social media ‘oud’ of ‘ouderwets’ gedraagt. Deze spottende term wordt voornamelijk door de jongere generatie gebruikt.

Op 30 juni 2019 wordt de Facebookpagina gelanceerd. Oprichter Kristof van der Schueren laat zich inspireren door een Engelse variant. Al snel gaat het hard en inmiddels heeft de groep ruim 25.000 leden.

Annie uit de supermarkt

Iris Wijnands (21) uit Best is een van de beheerders van de pagina en legt uit dat het gaat om de humoristische interpretatie. „Ik denk dat voor veel mensen de berichten herkenbaar zijn. Iedereen kent wel een boomer. De buurvrouw, een ouder of Annie uit de supermarkt. Het is leuk om die stereotypering uit te vergroten. Dan wordt het humor.”

De groep kent een aantal basisregels. Een daarvan is dat je berichten post vanuit de rol van babyboomer. De leden van de Facebookgroep eindigen hun berichten daarom ook met: „Groetjes Anja uit Anjum” of „Henk en Liesbeth, Bloemenflat 12″. Een andere belangrijke regel is dat discrimineren of haatdragende uitspattingen niet zijn toegestaan. „Soms is het op het randje”, vertelt Wijnands. „We krijgen ook discriminerende berichten binnen. Wij kijken dan wat wel en wat niet kan.”

Gewoon even lachen

Wijnands vertelt dat de boomers in deze tijd veel klagen over de jongere generatie. „Soms wil je dan de vinger terugwijzen. Truus heeft bijvoorbeeld geen mondkapje op in de Albert Heijn of Henk houdt geen anderhalve meter afstand. Het is een soort rollenspel, gewoon om even te kunnen lachen.”

De groep wordt dus gedomineerd door twintigers en dertigers, maar… zitten er ook boomers in ‘Een groep waarin we doen alsof we boomers zijn’? „Ja!” , zegt Wijnands. „Er zijn gelukkig ook boomers die lekker meedoen.” Wijnands legt uit dat de beheerders rekening houden met privacyschending. „We plaatsen alleen dingen van mensen die dit zelf naar buiten hebben gebracht op bijvoorbeeld social media.”

Duim op de camera

Zelf kan Wijnands erg lachen om de creativiteit van sommige berichten. „Er is bijvoorbeeld een post met: ‘Stuur even een selfie van hoe je echt bent’. Dan zie je allerlei selfies van mensen met een duim voor de camera, bewogen beeld of een ontzettend onderkin. Dat is hilarisch.”

Je zou denken dat de jongere generatie zelf niet meer op Facebook zit, maar dat is volgens Wijnands in de ‘boomergroep’ niet het geval. „Facebook is een van de weinige platformen waar je een groep kunt creëren met zoveel mensen. Het verspreidt zich snel en naar mijn idee zitten de twintigers en dertigers soms nog wel op Facebook. Daarnaast is het natuurlijk hét platform voor de boomer. Het staat vol met inspiratie.”

OK Boomer

De spottende term boomer bestaat al langer. Onder de noemer: ‘OK boomer’ werd de uitspraak een heuse internettrend op social media. De term werd voornamelijk gebruikt om in negatieve zin te benadrukken dat iemand uit de generatie babyboomers komt of zich zodanig gedragen. Het woord ‘boomer’ werd voor het eerst gebruikt in 2009 en kreeg bekendheid na een parlementair debat in Nieuw Zeeland. Toen gebruikte parlementariër Chloe Swarbrick de term nadat zij werd onderbroken door een oudere collega. In 2019 werd Boomer verkozen tot woord van het jaar.

