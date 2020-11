Man redt puppy uit greep van alligator

Een 74-jarige man uit het Amerikaanse Florida heeft met gevaar voor eigen leven zijn hondje uit de klauwen van een alligator gered.

De alligator in kwestie had zijn kaken al wijd gesperd en het hondje (een puppy van drie maanden oud) al in z’n bek, toen de man ingreep. De 74-jarige Amerikaan, Richard Wilbanks, twijfelde geen moment en dook het water in. Na een worsteling met de alligator, wrikte hij de kaken open en kon hij zijn puppy Gunner bevrijden.

Sigaar

Het voorval, dat is vastgelegd op een bewakingscamera, gaat viral op social media. De video, die door een Amerikaanse journalist is gepost, is al bijna 10 miljoen keer bekeken. Mensen spreken hun bewondering uit voor de Amerikaan, maar hebben het ook over zijn sigaar, die hij tijdens het gehele voorval netjes tussen z’n lippen houdt.



saved the puppy from getting eaten by an alligator and never dropped his cigar, a true legend pic.twitter.com/ryRSfZqOsy — juan vidal (@itsjuanlove) November 22, 2020

Puppy maakt het goed

„We waren aan het wandelen”, vertelt Wilbanks aan CNN. „De alligator kwam uit het water geschoten als een raket. Ik had nooit gedacht dat een alligator zo snel kon zijn. Het ging zo verschrikkelijk snel.” Toch kickt er instinct in. „Ik sprong automatisch gelijk het water in.” De alligator vasthouden was niet zo moeilijk, maar het openkrijgen van de kaken zeker wel, vertelt de man.

Nadat hij de kaken heeft open gekregen, kan zijn hondje de kant op vluchten. Wilbanks blijft overigens niet ongeschonden: zijn handen hebben flink wat tandafdrukken en hij heeft een tetanusprik gehaald bij de dokter. Met puppy Gunner gaat het relatief goed: hij had een tandafdruk in zijn buik en maakt het goed na een tripje naar de dierenarts.

Voorzorgsmaatregelen

Ernstige verwondingen door alligators komen niet vaak voor in Florida, laat de Florida Wildlife Conservation Commission (FWC) weten. De organisatie raadt Amerikanen aan voorzorgsmaatregelen te nemen: laat je dieren niet zwemmen in of drinken uit water waar alligators kunnen zitten. „We leven op een gedeeld land. We willen wilde dieren niet alleen tolereren”, laat het FWC weten.

Daar is Wilbanks het helemaal mee eens en hij wil dan ook niet dat de alligator het veld moet ruimen. „Ze zijn onderdeel van de natuur en ons leven.” Alleen zorgt hij voortaan wel dat zijn puppy aangelijnd is en een flink stuk van de rand van de poel verwijderd blijft.

