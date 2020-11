Vuurbol verscheen gisteravond boven ons land: ‘Heel indrukwekkend’

Op meerdere plekken in ons land verscheen gisteravond een grote vuurbol aan de hemel. Een vuurbol wordt veroorzaakt door een ruimtesteen die wordt verbrand, en dat geeft een opvallend helder licht.

„Onze allsky vuurbolcamera DAARO! heeft de vuurbol van 18:55:19 MET vastgelegd”, schrijft de Werkgroep Meteoren op Twitter. „Deze was circa 20 seconden zichtbaar, vanuit Dwingeloo laag in het noorden net onder de Grote Beer.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onze allsky vuurbolcamera DAARO! heeft de #vuurbol van 18:55:19 MET vastgelegd. Deze was circa 20sec zichtbaar, vanuit Dwingeloo laag in het noorden net onder de Grote Beer. pic.twitter.com/UZhHsPiPHH — Werkgroep Meteoren (@WerkgroepMeteor) November 20, 2020

Vuurbol is niet onopgemerkt gebleven Ondanks dat de vuurbol dus maar twintig seconden aan de sterrenhemel was te zien, is hij niet onopgemerkt gebleven. De bol was niet alleen in Dwingeloo te zien, maar is in ieder geval ook opgemerkt in Groningen en in de buurt van Schiphol. Via deze dashcam kun je zien hoe dat eruit ziet:

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Enven voor 19:00 bij Schiphol vanuit Amsterdam pic.twitter.com/OaHSeDmqYi — Dennis Elbers (@denniselbers) November 20, 2020 Een ander, die hem ook heeft gezien, meldt dat de vuurbol „heel laag over ging en veel vonken verloor”. „Heel indrukwekkend.”

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Ja ik heb hem ook gezien om 18.55. Ging hier heel laag over en verloor heel veel vonken . Zeer indrukwekkend. — Pieter Kroes (@pieterkroes) November 20, 2020

Helderheid van Venus

De meeste meteoren die wij ’s nachts aan de hemel kunnen zien, zijn niet zo helder en vergelijkbaar met sterren. Toch verschijnt er soms een heel heldere meteoor; dat wordt dan een vuurbol genoemd. (En voor wie even niet helder heeft wat ook alweer een meteoor is: dat is een kosmisch stofdeeltje dat ‘verdampt’ in de dampkring, en daarbij de omringende lucht laat gloeien.) „Pas als een meteoor de helderheid van Venus evenaart of overtreft, dan spreken we over een vuurbol”, staat op de website van de Werkgroep Meteoren.

De heldere bol zelf gezien? Dan roept de werkgroep je op dat te melden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.