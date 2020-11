Wipeout-deelnemer sterft nadat hij het parcours heeft afgelegd

In de Verenigde Staten is een deelnemer van het tv-programma Wipeout overleden, nadat hij tijdens de opnames een hartaanval kreeg. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ.

De deelnemer kreeg afgelopen woensdag, na het afleggen van het obstakelparcours, pijn aan zijn borst. Hij werd ter plaatse nog behandeld door het medisch personeel en is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Maar daar aangekomen, overleed de man.

De zender TBS zegt in een verklaring tegen CNN te zijn „ontdaan door het nieuws”. „Onze diepste medeleven gaat uit naar de familie.” De maker van het programma, Endemol Shine North America, meldt dat de opnames donderdag en gisteren niet zijn doorgegaan. „We bieden onze oprechte condoleances aan de familie aan en onze gedachten zijn op dit moment bij hen.”

A man competing on the television competition show "Wipeout" died earlier this week after completing an obstacle course while filming the series, sources close to the production say https://t.co/6BUuJrbcb3

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 21, 2020