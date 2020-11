Vrouw gaat viral vanwege enorm grote mond: ‘Krijg vaak rare verzoekjes’

De Amerikaanse Samantha Ramsdell heeft de grootste mond ter wereld. En dat betekent niet dat ze brutaal is, nee, de omvang van haar mond is gewoon enorm groot. Dat levert haar flink wat geld op via TikTok, maar ze krijgt er ook heel wat vreemde verzoekjes voor terug, vertelt ze in This Morning.

Samantha’s mond is – hou je vast – 9,2 centimeter breed en 10,16 centimeter hoog. Ze mag er dus vrij zeker van zijn dat haar mond het grootste exemplaar ter wereld is. Ter vergelijking: de mond van de presentator van This Morning, Phillip Scofield, is zo’n zes centimeter breed. Hij vertelt dat de gemiddelde mannenmond 5,3 centimeter breed is. Voor vrouwen is dat 4,3 centimeter. Samantha zit daar dus net geen 5 centimeter centimeter overheen.

@samramsdell5 Reply to @krazzy._.wizi like Celine Dion once said, “cuz that’s the way it is” ♬ original sound – samramsdell5

12.000 euro per video

De 30-jarige medisch vertegenwoordiger uit Stamford (in de staat Connecticut) pronkt er maar al te graag mee op TikTok. Ze verdient zo’n 12.000 euro per video, en heeft 877.000 volgers. Hoewel ze nu dus blij is met haar mond, werd ze er vroeger mee gepest. „Ik werd zeker gepest, de hele tijd.” Maar nu heeft ze haar mond, naar eigen zeggen, tot haar grootste troef gemaakt.

Ze begon met TikTok omdat ze haar kans schoon zag om haar acteerkunsten te laten zien, nadat de lockdown was ingegaan. Ze heeft er namelijk altijd al van gedroomd actrice te worden. Maar haar volgers op TikTok vonden haar filmpjes om een heel andere reden leuk. „Vooral bij mijn comedyfilmpjes was dat het geval, bijvoorbeeld als ik gekke bekken trok. Dan vroegen ze: ‘Wat is er aan de hand met je mond?'”, vertelt Samantha. Daar verzon ze een leuk grapje op: „Ik zei dat ik lijd aan een genetisch defect, BAM. Dat staat eigenlijk gewoon voor Big Ass Mouth.”

En al snel begonnen haar volgers gekke dingen te vragen: „Ik krijg heel wat verzoekjes, het ene al wat normaler dan het andere. Zo vragen mensen me om pizza of andere dingen te eten, maar er zijn er ook bij die foto’s of video’s willen van mij terwijl ik mijn mond zo hard mogelijk open doe gedurende dertig seconden”, lacht ze.

@samramsdell5 Reply to @iamelijahgreen Remo’s Hawaiian pizza in Stamford is the bomb 😬 ♬ original sound – samramsdell5

‘Ik zou OnlyFans gebruiken’

In veel van Samantha’s filmpjes laat ze zien hoe ze iets eet. Zo kan ze bijvoorbeeld in één keer een hele donut kwijt in haar mond, of hapt ze met gemak de helft van een grote wrap af. De video’s op TikTok leggen haar bepaald geen windeieren, maar toch raden sommige volgers haar aan om een OnlyFans te beginnen. Op OnlyFans delen mensen vaak pikante foto’s en video’s met hun abonnees, in ruil voor betaling.

„Als ik de grootste mond ter wereld had, dan zou ik OnlyFans gebruiken in plaats van TikTok” en „OnlyFans betaalt beter”, luidt het onder meer. En natuurlijk moest iemand ook net een stapje te ver gaan. „Het is de droom van elke man om dingen in haar mond te steken”, klinkt het.

@samramsdell5 Reply to @hopt690 if I really wanted to I can prob eat the entire thing in 2 bites 😬 ♬ original sound – samramsdell5

