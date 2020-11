Botten vermiste man gevonden in Berlijn, mogelijk kannibalisme

In Berlijn zijn stoffelijke resten gevonden van een man die mogelijk het slachtoffer is geworden van kannibalisme. Dat meldt een woordvoerder van de Berlijnse officier van justitie. Maar hij geeft geen verdere details. Een 41-jarige verdachte is in hechtenis genomen op verdenking van „seksuele moord”.

Tien dagen geleden werden er botfragmenten gevonden in een bosrijke omgeving in Berlijn en toen kwam het misdrijf aan het licht. Na onderzoek bleek dat het stoffelijke resten zijn van een 44-jarige Duitser die sinds 5 september vermist was. Uit onderzoek door de politie bleek dat hij het slachtoffer was geworden van een misdrijf.

Volgens de politie had de man zijn appartement in Berlijn kort voor middernacht verlaten en was spoorloos verdwenen. Onderzoek door de dienst moordzaken en het kantoor van de aanklager leidde later tot de vermoedelijke dader.

‘Kannibaal van Rotenburg’

In een spraakmakende zaak in 2006 werd een Duitse man die bekend stond als de ‘Kannibaal van Rotenburg’ veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor het doden en gedeeltelijk opeten van een slachtoffer in de Noord-Duitse stad Rotenburg.

In 2016 deed Armin Meiwes, de Kannibaal van Rotenburg, zijn verhaal in een interview met Barcroft TV. Daarin legde hij zijn misdaad uit. Het was namelijk in maart 2001 dat Armin Meiwes een advertentie zag op internet waarin „een jonge, goed gebouwde man, die graag opgegeten wil worden” beschreven stond.

In de documentaire Docs: Interview with a Cannibal vertelde de man hoe hij uiteindelijk een ontmoeting regelde met iemand die op de advertentie reageerde. Hij nam die man mee naar zijn boerderij, doodde hem en at hem op. En dat alles legde hij vast op camera.

