Secret Santa-actie: ‘Zo belangrijk om anderen te helpen in deze tijd’

Iemand die weinig te besteden heeft een fijne kerst bezorgen, dat is misschien wel het ultieme kerstgevoel. Maar hoe begin je met zoiets? Daar heeft Sandra Elzinga van de Facebookgroep ‘Voor de Minima’ iets op gevonden. Met een speciale Secret Santa-actie koppelt zij de ‘minima’ in Nederland aan gulle gevers die hen een warm hart toedragen.

Iemand die behoort tot de minima is iemand die erg weinig te besteden heeft. Vaak kunnen ze net de eindjes aan elkaar knopen, en hebben ze dus geen geld voor luxe uitgaven. Een cadeautje voor de kinderen tijdens Sinterklaas of Kerst is al erg lastig in veel gevallen. Daarbij komt de Secret Santa-groep van Elzinga goed van pas. „Wij koppelen via die groep donateurs aan minima’s, zodat zij hen een vrolijk Sinterklaasfeest of fijne kerst kunnen bezorgen”, vertelt Elzinga.

Drie jaar geleden richtte Sandra Elzinga Voor de Minima Nederland op, waar ze de minima in Nederland handvaten biedt en ze helpt door handige stichtingen en organisaties te tippen. Dit doet ze samen met Jacqueline Hoogland. „Zonder haar zou alles in het honderd lopen”, vertelt Elzinga. Inmiddels zijn er vele vertakkingen van de groep, waaronder dus een Secret Santa-groep.

‘Zo belangrijk om te helpen’

„Niet iedereen is bereid iets anoniem af te geven, dus het is niet in alle gevallen een Secret Santa. Maar ‘secret’ of niet, elk gezin is enorm blij met de donaties. Wij fungeren als een soort tussenpersoon en zorgen ervoor dat elke minima die zich bij ons aanmeldt, gekoppeld wordt aan een donateur.” Wat die donateur wil geven, mogen ze zelf bedenken. Per provincie is een topic aangemaakt, waar donateurs kunnen kiezen wie ze helpen. „Via privé-berichten krijgen wij door wie wie wil helpen en wat ze dan willen geven”, legt Elzinga uit.

„Vooral tijdens de feestdagen is het zo belangrijk om deze mensen te helpen. Veel gezinnen hebben niet genoeg geld om hun kinderen een cadeautje te geven, of om van een fijn kerstdiner te genieten, bijvoorbeeld.” Of je er nou voor kiest om een cadeautje voor onder de boom te geven, een kerstontbijtje of iets anders leuks: de ontvanger zal je meer dan dankbaar zijn.

‘Je zou denken dat mensen goudeerlijk zijn’

Je zou denken dat mensen – vooral bij dit soort acties – goudeerlijk zijn, maar dat is zeker niet het geval, weet Elzinga te vertellen. Vorig jaar kon namelijk iedereen zich makkelijk inschrijven als minima bij de Secret Santa groep. „We vroegen geen bewijs, omdat we dachten dat als er ‘voor de minima’ staat, dan ook echt alleen die mensen zich aanmelden. Maar uiteindelijk hadden we 1300 mensen gekoppeld waarvan zeker een derde niet tot de minima behoorde. Er zaten dus ook veel hebberige mensen tussen, die gewoon even iets gratis wilden krijgen.”

En dat is zeker niet de bedoeling. Vanaf dit jaar wordt er dan ook om bewijs gevraagd, zodat donateurs zeker weten dat hun gulle giften écht naar mensen gaan die het nodig hebben.

Voor de Minima

Al drie jaar lang houdt Elzinga zich bezig met de Facebookgroep Voor de Minima (ruim 25.000 leden). „Toen ik het oprichtte, bestond zoiets nog niet in Nederland. Ik behoor zelf ook al zestien jaar tot de minima, en raakte op den duur best gefrustreerd met bepaalde instanties. Dat er meer fondsen en stichtingen waren die mij konden helpen, werd mij niet verteld. Toen ik daar zelf achter kwam, zeiden ze ‘daar werken wij niet mee, want die instanties kennen wij niet’. Als je iemand extra kunt helpen, waarom zou je dat dan niet doen?”

Toen nam ze het heft in eigen handen en begon ze handige links te verzamelen en te verspreiden. Van hulpvolte tips naar organisaties, instanties en andere dingen waarmee de minima in Nederland geholpen worden. „Inmiddels zitten er ook hulpverleners, bewindvoerders en maatschappelijke organisaties in de groep. Er zijn zelfs een paar gemeenten lid. Zij kijken dan hoe zij hun cliënten beter kunnen helpen.”

Wat Elzinga altijd bij zal blijven, is een vrouw die haar grootste wens uitte in de speciale Wens-groep. „Al een tijd hebben wij een groep waarin minima’s een wens kunnen doen voor iets tot vijftig euro. Dat mag echt van alles zijn, dus je zou denken dat iemand daar het meeste eruit probeert te halen. Maar wat me altijd bij zal blijven, is een vrouw die kibbeling wenste. Je hebt de kans om te vragen om een stofzuiger of iets anders groots, maar deze mevrouw wilde alleen kibbeling. Dat laat zien hoe weinig iemand dan te besteden heeft. Als ze dus zo genieten van zoiets, maar zich dat niet kunnen veroorloven.”

Aan de Secret Santa-actie doen al veel mensen mee, zowel minima als donateurs. Minima kunnen zich inmiddels niet meer aanmelden, maar gulle gevers wél. Wil je nou ook iemand helpen die minder te besteden heeft? Via de Facebookgroep Secret Santa kun je je aanmelden.