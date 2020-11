Tiger King-ster aangeklaagd voor dierenmishandeling, tijgers ondervoed

Jeff Lowe, die te zien was in docureeks Tiger King, heeft een aanklacht aan zijn broek hangen. De tijgerparkhouder wordt beschuldigd van verwaarlozing van zijn dieren in het Greater Wynnewood Exotic Animal Park. Dat park nam hij in 2016 over van Joe Exotic, de centrale figuur in Tiger King.

Jeff en zijn vrouw Lauren Lowe moesten hun park in de staat Oklahoma afgelopen zomer tijdelijk sluiten nadat bij een inspectie verwaarloosde dieren waren aangetroffen. Maar aanklagers beweren volgens de New York Post nu dat zij daarna illegaal verder zijn gegaan met het wildlifepark. Ze vervoerden de dieren namelijk naar een ander stuk land. Daar openden ze, zonder de benodigde vergunningen, het Tiger King Park.



Ondervoed

Voor de dieren zouden ze geen dierenarts in dienst hebben. Een aantal van die dieren bleken bij een inspectie ook ondervoed te zijn. Daarnaast zouden de dieren van de Lowes geen veilige kooien hebben en niet genoeg te eten krijgen.

Een aantal dieren zou lijden aan aandoeningen die met de juiste zorg makkelijk te voorkomen en genezen zijn. Dat zou een aantal dieren al fataal zijn geworden, waarna het echtpaar de kadavers van onder meer tijgers verbrand zouden hebben.



Lowe beweert volgens TMZ dat de aantijgingen ongegrond zijn, omdat er al twee maanden niemand bij de dieren is geweest om zulke overtredingen te constateren. De aanklagers willen dat de dierentuin direct wordt gesloten, en dat Jeff en Lauren Lowe al hun dieren die onder bedreigde soorten vallen overdragen aan de autoriteiten.

