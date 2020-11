Tijd voor het eindejaarsgesprek? Zo zorg je voor een succesvol gesprek

Het is alweer eind november, en voor veel mensen betekent dit dat het beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek er weer aankomt. Dat is altijd best spannend, omdat je feedback van je leidinggevende krijgt en aan het einde van het gesprek misschien zelfs onderhandelt over je salaris. Hoe zorg je ervoor dat je met een tevreden gevoel de deur uit loopt?

Een succesvol functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek begint met een goede voorbereiding.

Functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek?

De termen functioneringsgesprek, eindejaarsgesprek en beoordelingsgesprek worden vaak door elkaar gebruikt. Werkgevers kiezen zelf wat voor soort gesprek ze voeren. Grotendeels zijn deze gesprekken hetzelfde, hoewel er bij een functioneringsgesprek niet alleen de werknemer, maar ook de samenwerking tussen werknemer en werkgever wordt besproken. Bij een functioneringsgesprek krijg je vaak geen beoordeling. Het draait alleen om feedback.

Bereid je goed voor

Wat voor soort gesprek jij ook op de planning hebt staan; het is essentieel dat je het goed voorbereidt. Dat doe je bijvoorbeeld door jezelf een aantal vragen te stellen:

Wat heb je dit jaar bijgedragen aan het bedrijf?

Heb je een nieuwe klant binnengehaald? Een verandering bedacht die invloed heeft op het hele bedrijf? Geld bespaard? Vaak complimenten gehad van je leidinggevende en collega’s? Dit is niet de tijd om bescheiden te zijn. Het is fijn om dit daadwerkelijk op papier te zetten. Zo stap je zelfverzekerd het gesprek in.

Tip: Houd vanaf nu je successen gedurende het jaar bij (dat mogen overigens ook kleine successen zijn), zodat je echt goed een overzicht hebt over wat je in het jaar hebt behaald.

Heb je de doelen behaald die je vorig jaar hebt opgesteld?

Zo niet, waar kwam dat dan door? Had je een te hoge werkdruk? Waren de doelen te uitdagend? Zorg dat je voor het gesprek duidelijk hebt of je jouw doelen hebt gehaald en waarom dat wel of niet gelukt is. Zo zit je nooit met je mond vol tanden tijdens het functioneringsgesprek.

Waar wil jij je volgend jaar in ontwikkelen?

In het functioneringsgesprek of eindejaarsgesprek wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, maar er wordt ook vooruit gekeken. Bedenk daarom van tevoren waar jij je in wil ontwikkelen. Vind je het lastig om dit te bedenken? Maak dan een persoonlijk ontwikkelingsplan voor jezelf, waarin je alvast ontwikkeldoelen opstelt. Deze kun je in het gesprek bespreken met je leidinggevende.

Blijf rustig

Rationeel gezien weet je wel dat feedback je helpt groeien en dat zo’n gesprek alleen maar heel goed is voor je carrière. Toch raakt het ons vaak wel. Onthoud dat je leidinggevende deze feedback nu alleen geeft, omdat hij of zij je wil helpen. Het is nooit een persoonlijke aanval, dus schiet niet in de verdediging.

Snap je écht niet waar je leidinggevende vandaan komt? Vraag dan om opheldering en wat je in de toekomst beter kan doen. Je mag best aangeven dat je verdrietig, geschrokken of verbaasd bent om de feedback, maar ontken niet dat het waar is.

Tijd voor een salarisverhoging?

Een positieve beoordeling is het ideale moment om een salarisverhoging te vragen. Zorg er wel voor dat je de juiste timing hebt. Als het bedrijf het momenteel zwaar heeft door de coronacrisis, is dit niet het juiste moment. Maar is daar geen sprake van en heb je veel voor het bedrijf betekend? Dan juist wel.

Ook hier is een goede voorbereiding weer belangrijk. Zoek uit wat je waard bent en heb duidelijk op een rij waarom jij deze salarisverhoging verdiend.

Lees ook: 20 tekenen dat een burn-out op de loer ligt

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.