Tuin brandt bijna af nadat man pornoboek in de fik steekt

Het wegdoen van zijn spullen liep voor een man uit Enschede niet helemaal zoals gepland. Bij het in brand steken van een pornoboek vloog zijn achtertuin bijna in brand. De 50-jarige man moest gisteren terechtstaan in de rechtbank voor het stichten van brand, waar de officier van justitie een celstraf van 250 dagen eiste waarvan 27 voorwaardelijk. Dat meldt Tubantia.

De man is naar eigen zeggen zeer gelovig en keek op de dag van de brand (22 april) naar godsdienstige filmpjes op YouTube. Hierin werden gelovigen opgeroepen om „alle vuiligheid uit je leven te bannen”. En dat is precies wat de Enschedeër vervolgens deed.

Pornoboek in soepblik

In een leeg soepblik besloot hij zijn ‘vuiligheid’ – een pornoboek – te stoppen. Vervolgens zette hij die in zijn tuin en goot hij er lampolie overheen. Nadat hij het aanstak, bleef de man er nog zo’n drie kwartier bij staan om het in de gaten te houden.

Vervolgens ging hij naar binnen om te eten. Maar hij had helaas nog net wat langer erbij moeten blijven, want vlak daarna hoort hij een knal. De hele achtertuin was wit van de rook, zo verklaart de 50-jarige in de rechtbank.

Politie