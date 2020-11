Single Carré in Temptation Island: ‘Niet meer de lust, maar wel de liefde’

Voor diehard liefhebbers van Temptation Island is het misschien heel even slikken: in het nieuwe seizoen regeert de liefde, veel minder de lust. Carré Albers doet mee als single.

Seizoenen lang smulden fans van Temptation Island in allerlei vormen. ‘De Ultieme Fantasie’, ‘Darkest Secrets’, alles kwam voorbij. Verleiders probeerden het liefdesleven van talloze tortelduifjes te ontwrichten. Smullen zoals gezegd, maar ‘plat’ – vonden velen – tegelijk. Op Videoland start morgen in nieuwe stijl het volgende Temptation Island-seizoen: Love or Leave. Kijkers die ook buitenlandse edities volgen (ze bestaan en veel ook!) zullen de Amerikaanse versie zien, eentje die wereldwijd wordt gewaardeerd. Want: de liefde regeert. Twee weken lang in een mannen- en een vrouwenvilla, inclusief al die singles in plaats van verleiders.

Temptation Island, de hel!

Dat vertelt Carré Albers aan Metro in elk geval. De 25-jarige Amsterdamse is een van de twaalf vrouwelijke singles die met de presentatoren Monica Geuze en Kaj Gorgels naar een liefdeseiland in Italië vertrok. Dat deden ook twaalf mannelijke singles en vier stelletjes. Het doel voor de jonge koppels deze keer: elkaar in ‘een ultieme relatietest’ de totale vrijheid geven en uitzoeken of zij echt voor elk bestemd zijn. Of… om uit te vinden of een van de singles misschien veel beter bij hen past. In de teaser en aflevering 1 die Metro te zien kreeg, gaat het er ondanks ‘die liefde’ ook heftig aan toe (‘Temptation is een hel!’). En het gehijg dat je hoort, komt niet van een potje touwtjespringen.

Carré zal voor veel jonge kijkers geen onbekend gezicht zijn. De (stem)actrice en presentatrice was en is te zien in de online series Vakkenvullers (Jaylee) en Fitness (Kelsey) en vanaf januari op NPO 3 in De Slet van 6 VWO. Haar 36.000 Instagramvolgers zullen op tv vorig jaar genoten hebben van haar deelname aan First Dates. En haar cv als stemactrice is lang, met als hoogtepunt de hoofdrol Verity in Disney’s Pokémon: Ik Kies Jou! (‘mijn droom was dat’, haha).

Als Carré Temptation Island op

First Dates leverde geen nieuwe liefde op, dus Carré ging graag op Temptation Island in. Als Carré uiteraard, niet als mevrouw de actrice: een sociaal persoon en ook wel een beetje een nerd (ze laat in het programma weten een geek te zijn). „Ik was niet zo’n diehard fan van Temptation, maar ik vond het wel heel gezellig om het regelmatig met vriendinnen te kijken. Al dat drama kijkt lekker weg. Verder was ik er niet heel erg mee bezig.”

Maar ‘Temptation nieuwe stijl’ kwam toch op haar pad. Carré over haar deelname: „Ik was toevallig klaar voor een nieuw avontuur, mijn leven was een beetje eentonig geworden. Ik werkte veel en door corona kon ik net als iedereen verder niet heel veel doen. Omdat ik zelf erg naar de liefde op zoek ben, leek het programma me toch interessant. De liefde vinden is bij mij steeds niet zo succesvol, dus is wilde wel weer eens nieuwe mensen ontmoeten. Ik hoefde niet per se de liefde van mijn leven te vinden, nieuwe vriendinnen maken is ook heel leuk. Dus ik dacht: waarom niet? Laat ik het eens aan kijken. En opeens zat ik in Italië.”

Heeft Carré ‘gescoord’?

Metro vist gelijk maar naar Carrés Temptation-resultaat: zit er tijdens het bellen een nieuwe geliefde naast haar op de bank? „Nee, ik heb geen mooie man naast me op dit moment.” Ze redt zich er slim uit. „Maar dat zegt niets hè. Het zou zomaar kunnen dat hij naar z’n werk is. Je weet het niet.”

Terug naar de hunkervilla’s, oh nee, liefdesvilla’s natuurlijk. „Het begin was helemaal leuk en gezellig, iedereen had zin in het avontuur”, zegt Carré. „Maar hoe langer je er zit, hoe moeilijker het wordt. Heel veel mensen zullen onderschatten hoe lastig het kan zijn om veertien dagen met vreemde mensen in een villa te zitten in het buitenland. Zonder je telefoon en zonder de support van je lieve familie, vrienden en vriendinnen. Hoe verder die twee weken vorderden, hoe moeilijker het werd, ook al had ik een goede klik met al die jongens en meiden. Vooraf was ik wel een beetje bang dat niemand me aardig zou vinden, maar ik ben blij dat ik gegaan ben.”

‘Reality-tv is zó anders’

Het feit dat Carré actrice is, zou lastig voor haar kunnen zijn. Ze weet namelijk precies hoe het is om voor de camera te staan, maar de makers van Temptation wilden die actrice natuurlijk niet zien. „Klopt. Maar ik kwam er snel achter dat je daar helemaal niets aan je camera-ervaring hebt. Reality-tv is zó anders. Bij acteren weet ik precies wat ik moet doen en waar ik naar moet kijken. In Temptation weet je nooit wat het volgende is dat gebeurt. Voor de deelnemers moet het spannend blijven, dus er werd ons niet veel verteld. Gelukkig kan ik gemakkelijk mezelf zijn.”

Temptation Island was te ordinair

En, wat we natuurlijk graag willen weten: breekt de hel weer los? Carré kan niet te veel zeggen: „Maar ik beloof je een heel goed seizoen, als ik het met de eerdere jaren vergelijk.” De nieuwe stijl spreekt haar daarbij vooral aan. „Iedereen denkt wat meer na over drank bijvoorbeeld, het gaat wat dat betreft niet helemaal los. Het is meer classy, volwassener en meer serieus, zoals ik ook in Temptation USA heb gezien. Ik zou nooit als verleidster aan die andere Temptations hebben meegedaan. Hier gaat het om de liefde, niet om de lust en het testen van trouw. Bij ons ging het om ‘zijn wij the one for each other’ en dat vind ik veel mooier. De fans zullen dat ook waarderen volgens mij. Als kijkers eerder over Temptation Island iets te klagen hadden, dan was het dat het te plat en te ordinair was. Nu krijgen zij drama.”



Stel, dat die mooie man vanavond na zijn werk toch wél naast Carré op de bank kruipt: zou ze ooit overwegen om met haar geliefde als koppel Temptation Island aan te gaan? „Moeilijke vraag. Maar ik denk dat ik veel te bang zou zijn om te verliezen wat ik op dat moment heb. Als single had ik niets te verliezen en als koppel heb je dat wel. Een Temptation-avontuur vind ik daarom waarschijnlijk de moeite niet waard.”

Temptation Island: Love or Leave is vanaf morgen op Videoland te zien (2 afleveringen), de volgende tien donderdagen volgt telkens 1 nieuwe aflevering.

