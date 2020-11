Mette Bus heeft de faamnaam van 2020: ‘Hartstikke bijzonder’

Radioduo Coen en Sander gaat jaarlijks op zoek naar de meest bijzondere naam van het jaar. Na zoektocht van drie weken is de Groningse Mette Bus bekroond met de titel Faamnaam van 2020. Hiermee verslaat ze onder meer Bennie Weijs en Lieve Lingen.

Ze is de opvolger van Mat Ras (2019), Jack Pot (2018) en Chris Mus (2017).

Niet met de bus

Helaas kon Mette Bus niet met de bus naar de studio voor de uitreiking, want deze werd digitaal uitgereikt. „Wat een leuk nieuws! Hartstikke bijzonder”, zei ze in een reactie. De winst had ze niet verwacht, maar Mette hoopte er wel op. „Ik ben al vier keer op zo’n gekke namen-lijst beland, dus ik vind het wel heel leuk dat ik nu een keer gewonnen heb.”

Ze zegt er ook baat bij te hebben, want ze is kunstenares. „Als mensen mijn naam horen en het grapje ervan inzien, vergeten ze me nooit meer”, zegt Mette.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Andere genomineerden

De naam is gekozen uit een lijstje van 20 genomineerden. Kanshebbers dit jaar waren onder meer: Aart Bisschop, Co de Kraker, Connie Boere, Dick Stijf, Dino Saris, Nies Slim en Ferry Raar.

Faamnaam sinds 2008

• 2019: Mat Ras

• 2018: Jack Pot

• 2017: Chris Mus

• 2016: Kenny Boeijen

• 2015: Ferry Kuhlman

• 2014: Wil Helmes

• 2013: Till Bal

• 2012: Hendy Keppy

• 2011: Louwe Pruim

• 2010: Con Domen

• 2009: Fokje Modder

• 2008: Stanley Messie

Lees ook: Faamnaam 2020: wie volgt Mat Ras en Kenny Boeijen op? Cor Ona?