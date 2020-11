Gezocht: 70.000 mensen die een stembureau willen bemannen

Wil je iets om handen hebben in maart of een handje helpen nu het door corona zo nodig is? Om een stembureau te bemannen worden vanaf vandaag 70.000 mensen gezocht.

Gemeenten zijn op zoek naar al die mensen om de Tweede Kamerverkiezingen komend voorjaar tot een goed einde te brengen. Extra handen zijn nodig bij onder meer het tellen van de stemmen en te kijken of de coronaregels wel worden nageleefd. Het stemmen in Nederland staat gepland op woensdag 17 maart.

In een normaal jaar zijn er tussen 40.000 en 50.000 mensen nodig om de stembureaus te bemannen.

Extra mankracht in het stembureau

„Het zijn bijzondere verkiezingen in bijzondere tijden. Ik hoop dan ook dat veel mensen zich in maart willen inzetten voor de democratie. Want elke stem telt”, zegt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken hierover. Op de website van haar ministerie kun je je voor een stembureaubaantje aanmelden. Voor het werk op zo’n bureau ontvang je een vergoeding van de gemeente waarin je helpt. Ook via de website elkestemtelt.nl kunnen mensen zich aanmelden.

Binnenlandse Zaken helpt gemeenten vanaf vandaag met het werven van extra mankracht voor de stembureaus. Ambtenaren die voor de Rijksoverheid, waterschappen en provincies werken, worden opgeroepen zich aan te melden.

Maatregelen in verband met het virus

Om de verkiezingen goed te laten verlopen zonder dat mensen elkaar besmetten tijdens het uitbrengen van hun stem, wordt een aantal extra maatregelen genomen. Zo mogen mensen volgend jaar maart drie volmachtstemmen uitbrengen, in plaats van de gebruikelijke twee.



Ollongren paste de wet al aan om de verkiezingen anders te organiseren, maar de Tweede Kamer had meer wensen. Daarop kwam de minister met een nieuw wetsvoorstel, onder meer om 70-plussers per post te kunnen laten stemmen. Ook zullen sommige stemlokalen meerdere dagen open zijn.

Stembureau eerder open

Sommige stembureaus gaan bijvoorbeeld al twee dagen eerder open. In gemeenten met minder dan 10.000 kiezers zal er één lokaal opengaan op de maandag en dinsdag voor de verkiezingen. Dat loopt op bij grotere gemeenten, tot twintig bij de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag).

Om ervoor te zorgen dat mensen zich aan de coronaregels houden, zijn er volgend jaar gemiddeld niet drie maar vier leden per stembureau nodig. Ook zijn er meer stemmentellers nodig.

