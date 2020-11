‘Mogelijk alle restaurants weer open vanaf half december’

Mogelijk kunnen alle restaurants vanaf half december de deuren openen, met strenge coronamaatregelen. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws.

In eerste instantie werd er gewerkt aan een experiment waarbij 25 restaurants mochten heropenen, maar inmiddels wordt er ook serieus nagedacht over de optie om alle restaurants in Nederland weer open te laten gaan. Alle horeca in Nederland is sinds half oktober helemaal dicht omdat het aantal coronabesmettingen te snel opliep. De mogelijke heropening van half december geldt alleen voor restaurants en niet voor bijvoorbeeld feestcafés.

Voorwaarden

Het experiment waaraan de afgelopen weken gewerkt is, heeft een aantal voorwaarden. Zo moeten de 25 restaurants die weer open mogen goede ventilatie hebben, mogen er maximaal vier mensen aan een tafel zitten en moeten er speciale looproutes aangegeven zijn. Ook moeten zowel klanten als het personeel mondkapjes dragen en komen er strike afspraken over sluitingstijden en de verkoop van alcohol.

Het experiment is echter ‘niet voorwaardelijk’, zegt een bron tegen RTL Nieuws. Als alle restaurants de genoemde voorwaarden in acht nemen, kan het experiment worden overgeslagen en mogen alle restaurants weer open. Er zou dan ook worden ingezet op het overslaan van het experiment.

Of een heropening voor alle restaurants inderdaad mogelijk is, hangt af van de ontwikkelingen van het coronavirus de komende weken. Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid willen 8 december een persconferentie houden om meer duidelijkheid te geven.

Advies OMT

Volgens het Outbreak Management Team (OMT), dat eerder al onderzocht of het heropenen van de restaurants mogelijks is, zouden restaurants open kunnen, mits er goede voorzorgsmaatregelen worden getroffen zoals registratie, gezondheidscheck en het dragen van een mondkapje. Het OMT adviseerde toen ook al een maximum van vier gasten per tafel.

Lees ook: PvdA’er wil Jip en Janneke de bieb uit tot boosheid van velen: ‘Gestoord!’