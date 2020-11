Britse vrouw bevalt van tweeling tijdens coma: ‘Toen ik weer wakker werd, was ik gedesoriënteerd’

De Britse Perpetual Uke is bevallen van een tweeling zonder dat ze dat wist. Haar zoontje Pascal en dochtertje Palmer werden geboren terwijl Uke in een kunstmatige coma lag vanwege corona.

De tweeling kwam in april met een keizersnee ter wereld terwijl Uke in coma lag. Toen ze ziek werd en naar het Queen Elizabeth Hospital in Birmingham werd gebracht, was Uke zo’n 24 tot 25 weken zwanger. De baby’s waren pas 26 weken oud toen ze werden ‘gehaald’, waarna ze in couveuses belandden op de neonatale intensive care. Hun moeder kwam er pas zestien dagen later achter, toen ze bijkwam uit haar coma.

Gedesoriënteerd

„Toen ik weer wakker werd, was ik gedesoriënteerd. Ik dacht dat ik mijn baby’s had verloren omdat ik mijn buik niet meer kon zien en maakte me zorgen”, zei de moeder tegen nieuwszender Sky News. „Soms kijk ik ze met tranen in mijn ogen aan. Ik had niet verwacht dat ze het zouden redden. Het is verbazingwekkend wat de medische wetenschap kan.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven.

💓 A mum and her twins are now recovering back at home in #Birmingham – after they were delivered 14 weeks early, while she was in a coma because of coronavirus. Perpetual Uke has thanked @BWC_NHS staff for their care #CapitalReports pic.twitter.com/U8ODI2IlML — Capital Midlands News (@CapitalMidsNews) November 18, 2020

Ook voor de man van Perpetual Uke, Matthew, was de bevalling een ingrijpende gebeurtenis. Aan het begin van de ziekenhuis opname had hij nog via video contact met zijn vrouw, maar dat stopte toen ze op de intensive care belandde. „Ik had gemengde gevoelens toen de tweeling werd geboren. Mijn vrouw was ziek en lag in coma en ik kon niet met haar praten. Ik was blij dat ze was bevallen maar vroeg me steeds af: komt mijn vrouw ooit weer thuis?”

Speelkameraadjes

De moeder en haar tweeling hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten en het gaat goed met ze. Volgens Uke ontwikkelen de baby’s zich erg goed. „Ik denk dat ze fijne speelkameraadjes worden, je ziet ze met elkaar praten en samen lachen”. Ook haar man kan zijn geluk niet op. „De tweeling heeft ons al veel vreugde gebracht.”

