Vrouw is even weg, haar man verft hun huis alle kleuren van de regenboog

Een vrouw uit het Britse Plymouth wist niet wat haar overkwam toen ze terugkwam van een korte vakantie. Zonder iets te zeggen had haar man de buitenkant van hun huis in alle kleuren van de regenboog geverfd. Wat eerst een grijs blok was, is nu een vrolijke eyecatcher. Dat schrijven buitenlandse media.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hubby painted house in rainbow colours – without telling his wife https://t.co/SeuPcxYp9n Did they ask the group who think they own the rainbow.. they got het up over the rainbow on a bus.. called it ‘cultural appropriation’🙄 — EmP🇬🇧 (@EmmP04264348) November 19, 2020

Geïnspireerd door Portugal

De vrouw was naar eigen zeggen stomverbaasd toen ze terugkeerde en zag wat haar man had gedaan. Karen Goldsmith was een paar dagen naar Londen gegaan, en toen zag haar man Mike zijn kans schoon. Tijdens een bezoekje naar een kleurrijke haven in Portugal raakte hij namelijk dusdanig geïnspireerd dat hij het bij zijn eigen huis ook wilde toepassen.

Om de klus te kunnen klaren, nam Mike een paar weken vrij. Hij wilde zo zijn vrouw verrassen. „Ik wist dat hij met dit idee rondliep”, zegt Karen, „maar ik heb hem nooit mijn goedkeuring gegeven.”

Wat ze dacht toen ze haar opvallende huis zag? „’Oh my God’, was mijn eerste reactie. Maar ondertussen heb ik ermee leren leven en vind ik het zelfs een beetje mooi. De lichtblauwe kleur is mijn favoriet.” De buren dachten aanvankelijk dat Mike een grapje maakte. Hij ging met het palet van kleuren langs bij een paar buren, zij dachten dat ze de mooiste moesten kiezen. Maar toen zei hij: „Nee, ik ga ze allemaal gebruiken.” Volgens Karen spoorden de buren haar man toen aan om zijn plan door te zetten. „Het vrolijkt ze op, zeggen ze.”

De twee zijn al veertig jaar getrouwd en wonen sinds 1984 in het huis. Hun kleinkinderen hebben hun opa geholpen met de versiering: zij voegden later dierentekeningen toe aan de muur.

Lees ook: Altijd al met je kat willen praten? Nu kan dat (via een app)!