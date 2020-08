Guus Meeuwis twee maanden lang ‘lekker lopend naar het werk’

Met een Brabantse tas vol enorme zin en een nieuw album op zak, wandelt Guus Meeuwis vanaf vandaag naar het werk. In ruim twee maanden tijd geeft hij 38 uitverkochte concerten in het Tilburgse poppodium 013, waarbij de grote zaal is omgedoopt toto zijn eigen exclusieve pop-up Club Zoveel.

We zijn op de late dinsdagmiddag in datzelfde prachtige 013. „Hier woon ik nou drie minuutjes lopen vandaan”, zegt Guus met een glimlach en een wat ondeugende blik van ‘en jij bent voor mij net helemaal van Amsterdam naar Tilburg gereden’. De nu 48-jarige wereldartiest in Nederland is er om een dagje te praten over zijn gisteren verschenen album Deel Zoveel, zijn optredens tot en met 4 oktober en tja, waarover eigenlijk niet? Er is tenslotte nogal wat gebeurd in de wereld, ook in de zijne. „Mijn vriendin (styliste Manon Meijers) en ik zouden gaan trouwen, maar we hebben het door corona uitgesteld tot april volgend jaar. Als we het huwelijk vieren, dan doen we dat goed.”

Met een QR-code doorgang naar Guus Meeuwis

Metro is het laatste medium waarmee hij deze dinsdag spreekt, maar de Brabander zit er nog monter bij. „Ja hoor, ik heb absoluut nog zin om te praten. Ik heb een goeie dag en de aanleiding is tenslotte leuk. Er gebeuren leuke dingen.” Om bij hem aan tafel te komen zitten in de tweede kleinere 013-zaal, wordt de verslaggever wel even grondig gecheckt. Iedereen die voor werk in het poppodium moet zijn, krijgt bij de ingang een QR-code om te scannen en zo een link om gezondheidsvragen te kunnen beantwoorden. Vervolgens lijkt het net Wie Is De Mol? Rood scherm? De verslaggever mag linea recta terug naar de hoofdstad. Groen? Deurtje naar Guus gaat open. Het scherm is gelukkig groen.

Zingen bij een verzorgingshuis

Op dit late tijdstip is de koffie net te lauw, maar Guus heeft met persdame Henneke meer geregeld. Zijn gastvrijheid is nu natuurlijk niet een warme hand, maar hij houdt meteen een goed gevulde koelkast open. „Iets drinken?” Oh, wat heeft hij dit soort dagen en het vooruitkijken naar concerten gemist. „Ik mag weer, ik heb het echt gemist ja. In coronatijd heb ik het album netjes kunnen afmaken (die zou eigenlijk al voor de concerten in het PSV-stadion uitkomen, red.) en verder niks. Nou ja, op Koningsdag heb ik onder een balkon van een verzorgingshuis staan zingen.”

Een stem hoor je te trainen, maar Guus’ stem heeft onder corona niet geleden. „Sinds dat er is hebben Manon en ik geen alcohol meer gedronken en niet meer gerookt. Ik ben in topconditie en zelfs vijf kilo afgevallen. Voor de stem is wedstrijdbelasting natuurlijk het echte werk, maar volgens mij ben ik er klaar voor.” En topsport wordt hier bedreven vanaf vanavond in 013, waar door een slimme coronaproof-opstelling 38 keer vierhonderd mensen naar binnen kunnen. Uiteraard hebben zij zich aan bepaalde maatregelen te houden, maar de belangrijkste stelregel luidt ‘Houd rekening met elkaar en gebruik je gezond verstand’. Met een paar optredens in de Ziggo Dome (2200 mensen per concert) had Guus zich er gemakkelijker vanaf kunnen maken. „Nee joh, ik vind dit veel te leuk om te doen. En als we touren zit 013 er altijd bij en dan blijven we gelijk een paar dagen. 013 is gewoon thuis. En zoals gezegd: als ik om half negen moet spelen, dan kan ik om kwart over acht van huis vertrekken en dan ben ik nog tien minuten te vroeg.”

Slechtste businessplan ever

„Toen ik Club Zoveel verzon, mocht er nog helemaal niets”, herinnert de zanger zich. „Iets later werden het dertig mensen, toen we besloten ‘het gaat door’ hadden we uitzicht op honderd en nu zitten we met vierhond man. In het begin slaat het zakelijk helemaal nergens op en hebben we hier het slechtste businessplan ever, maar als je niet begint weet je achteraf nooit of je het had kunnen doen of niet. Ik had ook nog langer stil kunnen blijven zitten, maar het enthousiasme van de band en de mensen van 013 was zo groot, dat we gewoon maar zijn begonnen. Vierhonderd man geeft iets meer lucht en dat is prettig.”

Feestje van Guus Meeuwis even niet belangrijk

Het is op dit moment precies 25 jaar geleden dat zijn doorbraak-hit Het Is Een Nacht de hitlijst aanvoerde. Een kwart eeuw in het vak had Guus graag groots gevierd tijdens zijn jaarlijkse Groots met een Zachte G-concerten in het voetbalstadion van Eindhoven. Door het coronavirus werd ‘Groots’ echter maar iets betrekkelijk kleins. „Dat is precies wat het is. Het was een teleurstelling, want je verheugt je op het jubileumjaar. De oorzaak van het niet doorgaan was echter zo overduidelijk, dat de acceptatie gemakkelijk was. Als ik mezelf in de kreukels had gereden of mijn stem was kapot en was het jubileumjaar daardoor niet doorgegaan, dan had ik mezelf dat nooit vergeven. Als de gezondheid van alles en iedereen in het geding is, dan is het feestje van Guus Meeuwis niet belangrijk meer. Gelukkig zeggen de mensen die een kaartje hadden gekocht ‘dan komen we volgend jaar’. Dat geeft goede moed. Verder heb ik de afgelopen periode de nodige rust gepakt. De stilte die ons ten deel viel heb ik echt gebruikt, ik ben bijgetankt.”

Op het moment dat we elkaar spreken, hebben de veiligheidsregio’s net afgesproken om te gaan praten over het toegenomen aantal coronabesmettingen. Guus vindt dat met het oog op de 38 concerten spannend. „We doen alles om dit zo veilig mogelijk te maken. We houden ons aan elke regel en iedere richtlijn die er is. Mochten die veranderen, dan passen we ons aan. Dat is de enige optie. We zijn streng voor onszelf en hopen dat de mensen die komen dat ook doen. Is iemand verkouden, dan bieden we aan een andere datum aan te vragen. Tja, we hebben gewoon veel zin om te spelen en hopen dat het lukt. We weten in welke tijd we leven en ook wat de realiteit is.”

Ook een jaar later optreden in New York

Het vieren van het 25-jarig Guus-jubileum zal in 013 niet de boventoon voeren, dat is het nieuwe album Deel Zoveel en een reeks aan andere liedjes, van ieder album minstens één. „25 jaar kunnen we bij Groots 2021 vieren, net als bij de twee concerten die ik New York zou doen en naar het najaar 2021 zijn verplaatst. 25 jaar is maar een kapstok om iets te vieren en dat kan volgend jaar net zo.”

Guus heeft het met New York over twee optredens in The Webster Hall, een concertzaal voor 1500 mensen. Hij zou er eind oktober twee keer spelen en 3000 mensen, Nederlanders die het vliegtuig zouden nemen en ongetwijfeld landgenoten die in New York wonen, waren bereid te komen. Ene Erick uit Zevenbergen bijvoorbeeld, die met zijn vrouw en kinderen ‘bij Guus’ het 40-jarig huwelijk zou vieren. Het kan helaas allemaal niet. Guus: „We hebben nieuwe data gekregen, precies een jaar later. Ook daarover zijn de mensen positief. ‘Dan wachten we toch gewoon een jaartje?’, hoor ik dan. Wat die Erick betreft: die heeft zijn huwelijk in elk geval ooit gevierd. Dat heb ik nog niet gedaan, haha.”

Dertien nieuwe tracks op Deel Zoveel

Wat hij wel deed, was zijn album Deel Zoveel gisteren uitbrengen. Dertien tracks zagen het levenslicht, net als drie bonustracks: de al uitgekomen single Was Jij Maar Hier, een akoestische versie van Kom We Gaan, Nooit Niet Verliefd en de ode van Kraantje Pappie aan Guus’ Het Is Een Nacht. De verslaggever heeft ‘m die ochtend beluisterd en heeft in Tilburg het nummer Eén Seconde nog altijd in het hoofd. Het is zo’n typisch Meeuwis-nummer waarvan je weet dat je er zingend en feestend een concert mee kunt verlaten. Een nummer dat niet eens coupletten heeft. Guus: „Die vind ik zelf ook wel érg leuk en ik word er gelukkig van. En zo’n coupletje? Nee, dat is soms helemaal niet nodig toch? Eén Seconde is een hele goede ‘potje met vet’, geschreven door de hele band op één avond.”

Maar hoe leg je de klemtóón van de titel eigenlijk? Wil Guus heel veel delen of is hij de tel bij het aantal albums kwijtgeraakt? „Je mag de klemtoon leggen zoals je wilt. Het is namelijk allebei. We hebben schrijfsessies met de hele band gedaan in een boerderij en met elkaar heel veel gedeeld. Daar is veel moois uitgekomen wat ik wil delen met het publiek. En toen iemand me vroeg om de hoeveelste solo-cd dit gaat, zei ik letterlijk ‘dit is volgens mij deel zoveel’. Dat moest de titel dus wel zijn.”

Een beetje zon, een beetje kleur

Deel Zoveel is positief en energiek. Je kunt merken dat de geachte heer Meeuwis goed in het leven staat. „Je moet genieten van de dingen die nu wél kunnen, dat hoor je terug. De nummers zijn allemaal al voor corona geschreven trouwens, dus in die tijd stonden we ook al goed in het leven. Maar nu het album in deze tijd uitkomt, past de boodschap misschien nog wel beter. Een beetje zon, een beetje kleur, een beetje positiviteit.”

Dan lopen we even naar de main stage waar het allemaal gaat gebeuren en waar in totaal 17.000 mensen een avondje Guus komen beleven. De lichtshow van een eerder concert wordt nog uit het plafond getakeld. „Morgen wordt Club Zoveel ingericht. Lekker om hier weer te staan hè?”, zegt de zanger. „Er komen hier allemaal tafels te staan, met mooie koelers erop. Drankjes moet je al voor het concert kopen en naar je plaats meenemen, dus als je dorst hebt: bestel meteen genoeg. En dan zitten, kijken en vooral luisteren. Want meezingen is er nu even niet bij. Dat zal een rare gewaarwording zijn en de interactie met de mensen heel anders dan ik gewend ben. Het publiek is volgens mij meer gefocust. Ik heb natuurlijk niets liever dan een volle tent die volledig uit zijn plaat gaat, maar ik denk toch dat dit heel bijzonder gaan worden. Volgens mij beginnen we aan iets wat we nooit meer vergeten.”

De Groots met een Zachte G-concerten in het PSV-stadion zijn van 12, 13 en 14 juni 2020 verplaatst naar 11, 12 en 13 juni 2021. Groots met een Zachte G Junior voor kinderen is komend jaar op 9 juni.

Info over de reeks in poppodium 013 vind je hier.

Lees ook: Rolf Sanchez, van domper naar ‘een jaar van méér méér méér’

Lees ook: André Hazes rekent jaren van ‘een lul zijn’ af met clip van 8 minuten

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.