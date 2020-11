Gênante spelfout maakt restaurant minder culinair: ‘Anus Kitchen’

Een Indisch restaurant uit Londen had de bestelde takeaway-flyers beter eerst zelf even kunnen checken. Door een gênante spelfout krijgt het restaurant niet de culinaire aandacht waar het op had gehoopt.

Een opmerkzame man spotte de flyer op Foodhub, een online platform waar je maaltijden kunt bestellen. Geamuseerd door de spelfout deelde hij het kiekje op Facebook, waar het meteen viral ging.

Vernoemd naar vrouw

De eigenaren van het restaurant ontkennen dat de ongelukkige fout door henzelf is ontstaan. Ze wijzen naar Foodhub die de flyers in opdracht heeft gemaakt. „De bijnaam van mijn vrouw is Anu en omdat zij de chef-kok is, hebben we besloten het restaurant naar haar te vernoemen”, zegt de eigenaar tegen de Britse krant de Daily Mirror.

„Foodhub heeft voor ons enkele flyers afgedrukt en heeft die domme fout gemaakt. Zelfs het eten wat op de flyer is afgebeeld, serveren wij niet in ons restaurant. Als wij de mogelijkheid hadden gehad om het te kunnen nakijken, hadden we zeker de foto en de spelfout verbeterd”, zegt de eigenaar.

