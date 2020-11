En nu wil Baudet tóch weer meedoen: ‘Zet mezelf in de spotlights’, maar FVD zet hem eruit

Nieuwe episode in de in elk geval nooit saaie FvD-feuilleton. Thierry Baudet, die volgens de berichten gisteren geen partijvoorzitter meer was, laat vandaag weer van zich horen. Nu wil hij alles dus weer wel. Je zou er bijna een werkwoord van kunnen maken voor een handeling waarbij je eerst zegt iets niet meer te willen, om het binnen max 48 wél weer te willen: een ‘Baudetje doen’. Maar FVD wil het niet en heeft hem zelfs uit het partijbestuur gezet.

Thierry Baudet wil toch partijleider en lijsttrekker van Forum voor Democratie zijn richting de verkiezingen van maart volgend jaar. In een filmpje op Twitter zegt hij dat hij zich „beschikbaar” stelt en lijsttrekkersverkiezingen uitschrijft. „De rust had moeten terugkeren. Maar nu dreigt de ziel van de partij verloren te gaan. Daarom schrijft Thierry Baudet leiderschapsverkiezingen uit”,meldt de partij op Twitter.



Never surrender @thierrybaudet — Gezond rechts en boer (@2deKamerFVD) November 25, 2020

In de spotlights

In het filmpje vat Baudet de afgelopen dagen samen en erkent hij dat alles toch niet helemaal is gelopen zoals hij had gehoopt. „Het allerbelangrijkste is altijd voor mij geweest dat ik de ziel van mijn partij zou kunnen behouden.” Die rust die hij voor ogen had met zijn vertrek, is niet teruggekeerd, vervolgt hij. Sterker nog: het tegenovergestelde is gebeurd. „Er is een bitchfight ontstaan, een enorm gevecht in het openbaar, waarbij mij ontzettend veel narigheid wordt aangesmeerd en een poging gedaan om karaktermoord op mij te plegen.”

Hij vertelt dat er van alles aan wordt gedaan om hem nu zwart te maken en hem „met pek en veren” uit het Forum te zetten. Ook refereert hij aan andere kopstukken die de partij hebben verlaten, „en ook leden zeggen nu hun lidmaatschap op, dat kan nooit de bedoeling zijn.” Daarom stapt hij dus „weer in de spotlights.”

Hop, eruit

Maar als het aan de partij ligt, stapt hij daar meteen weer uit. Hij is dan ook per direct uit het partijbestuur van Forum voor Democratie verwijderd. Dat is gebeurd na zijn nieuwe statement woensdag dat hij toch weer lijsttrekker en partijleider wil worden. Dat laat een woordvoerder van FVD weten.

Hij benadrukte daarbij dat de door Baudet geopperde lijsttrekkersverkiezing geen bestuursbesluit was.



De rust had moeten terugkeren. Maar nu dreigt de ziel van de partij verloren te gaan. Daarom schrijft @thierrybaudet leiderschapsverkiezingen uit. pic.twitter.com/5Tt8a5TiJo — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) November 25, 2020

Op 30 november en 1 december kunnen leden van FVD zich digitaal uitspreken over het lijsttrekkerschap, kondigde Baudet aan. „Iedereen die denkt dat het echt anders moet bij FVD, die denkt dat er te grote fouten zijn gemaakt, kan zich beschikbaar stellen. Maar de leden zijn aan het woord.” Toch is het ook de vraag of het wel op deze manier had gemogen, merken mensen op Twitter op, waarna de Huishoudelijke Reglementen worden gedeeld. Al is daar nu toch geen sprake meer van.



Hate to state the obvious, maar wat Baudet nu doet, mag dus niet: https://t.co/4NphbGXpBo — Guus Valk (@apjvalk) November 25, 2020

Reacties

Op Twitter zijn vandaag twee Thierry’s af en aan trending, al heeft de ene helemaal niets met politiek te maken en beweegt zich in een heel ander veld.



Over die andere zijn de meningen sterk verdeeld. „Iedereen wil jou terug. Zonder jou is deze partij verloren. Gewoon boven al die onzin en zwart makerij staan, vergeet niet dat veel mensen jou als hoop hebben gezien, dan gooi je de handdoek niet in de ring”, moedigt een Thierry-fan hem aan en hij is niet de enige. „Heel goed Thierry! Jij bent het gezicht van de partij en je hebt charisma. Je doet het uitstekend, en ja, bij een partij in opkomst gaat weleens een hoop fout.” Toch zijn er hele andere geluiden, waarvan „Clown show” nog een van de vriendelijkere is.



Clown show. — iamcode (@iamcode4) November 25, 2020

Een ander vat het kort en bondig samen. „Never a dull moment with Baudet!”



Never a dull moment with Baudet! — ronald van amelrooij (@ronaldvanamelr) November 25, 2020

Dit is er gebeurd

Een aantal FVD-kopstukken uitte eerder felle kritiek nadat er opnieuw antisemitische en homofobe berichten waren opgedoken, van leden van JFVD, de jongerenvereniging van de partij. Zij eisten onder meer het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet. De FVD-voorman wilde Jansen niet laten vallen.

Annabel Nanninga, die voor FVD onder meer in de senaat en de Amsterdamse gemeenteraad zit, eiste dinsdagavond dat Baudet helemaal van de kieslijst zou verdwijnen. Baudet sloot juist een plek als lijstduwer niet uit.

Ook dit kon weer op een allerhande aan reacties rekenen, waarbij ook weer ouwe tweets uit de sloot werden gehaald.



Ik kies voor Thierry. — Petra ©️ 🇳🇱 🏛️🦉🤘🔥🤘 (@TweetHola) November 24, 2020



