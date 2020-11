Britten spreken hoop uit: ‘Na Pasen zaken weer normaal’

Het ‘oude normaal’, dat is iets waar we allemaal enorm naar uitkijken. Het Verenigd Koninkrijk hoopt na Pasen het normale leven weer op te kunnen pakken.

Die hoop sprak de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock vandaag uit. Eerder op de dag werd bekend dat Groot-Brittannië mogelijk deze week nog goedkeuring gaat geven aan het coronavaccin van farmaciebedrijf Pfizer.



If approved by the independent @MHRAgovuk, we will begin rolling-out the @pfizer / @BioNTech_Group vaccine from next month. Thank you to everyone playing their part to defeat #coronavirus – 𝐰𝐞 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐡𝐢𝐬, 𝐭𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫. — Matt Hancock (@MattHancock) November 21, 2020

Het plan is om nog voor de kerst te beginnen met het vaccineren tegen corona. Aan het begin van het nieuwe jaar zal dat op grote schaal worden uitgerold, waarna het leven na Pasen weer normaal wordt, hoopt Hancock. „We hopen volgende maand te kunnen beginnen met vaccineren”, zei Hancock tegen de BBC TV. Dat zei hij nadat farmaceut AstraZeneca aankondigde dat hun vaccin (ook wel bekend als het Oxford-vaccin) voor 70 tot 90 procent effectief zou kunnen zijn.

De Europese Unie heeft al flink van het Oxford-vaccin aangekocht.

‘Fantastisch’ vaccin

De Britse premier Boris Johnson noemde het „fantastisch” dat het Oxford-vaccin zo „effectief blijkt in proeven”.



Incredibly exciting news the Oxford vaccine has proved so effective in trials. There are still further safety checks ahead, but these are fantastic results. Well done to our brilliant scientists at @UniofOxford & @AstraZeneca, and all who volunteered in the trials. https://t.co/84o8TKhQga — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 23, 2020

Het vaccineren van het Verenigd Koninkrijk zal voornamelijk in 2021 plaatsvinden, vervolgt Hancock. „Het grootste deel van het vaccinatieprogramma zal plaatsvinden in januari, februari en maart. En we hopen dat ergens na Pasen de zaken weer normaal kunnen worden.”

Vaccineren in Nederland

In Nederland zijn er nog niet van dergelijke (stellige) uitspraken gedaan. Sterker nog, in Nederland is nog flink wat twijfel over een vaccin. Die twijfel komt voornamelijk van Nederlanders die niet weten of ze zich wel willen laten inenten, of die zich niet direct zouden willen laten inenten. Ze maken zich namelijk zorgen over de risico’s van het vaccin.

Duidelijk is wel dat het nog wel even gaat duren voordat íedereen in Nederland gevaccineerd is, los van het feit of mensen dat willen of niet. Er wordt wel flink gewerkt aan het voorbereiden op nationale vaccinatie, maar daar is Nederland nog niet helemaal klaar voor. Daarbij zijn er niet genoeg vaccins voor iedereen en kan het wel een jaar gaan duren voordat iedereen gevaccineerd is, hoewel het plan wel is in de eerste maanden van 2021 te beginnen met inenten. Na de Pasen terug naar normaal lijkt er bij ons dus niet in te zitten.

Wélk vaccin

Het is overigens ook nog de vraag met wélk vaccin we precies gevaccineerd worden. Het Pfizer-vaccin wordt vaak genoemd, daar krijgt Nederland ook een paar miljoen doses van. Maar dan is er ook nog het Oxford-vaccin, waar de Europese Unie tientallen miljoenen van heeft besteld. En het Janssen-vaccin uit Leiden, waar de testresultaten nog van moeten binnenkomen. En dan is er ook nog Pfizer-concurrent Moderna, dat ook een deal heeft met de EU voor 80 miljoen doses.

Moderna en Pfizer claimen beiden een vaccin te hebben dat voor zo’n 95 procent effectief is. Oxford zou daar ver onder zitten, maar is wel weer goedkoper.

