Fransman wilde lockdown omzeilen omdat hij iemand in elkaar moest slaan

Een Fransman heeft een wel heel bijzondere noodzaak gevonden om even aan de lockdown te ontsnappen. Er verdiende iemand namelijk nog een goeie pak rammel. En wel nú!

Waar we in Nederland nog net zo vaak ons huis kunnen verlaten als we willen (of, zoals premier Rutte het graag hoort: ‘hoe vaak we dat noodzakelijk vinden’), is dat in delen van Frankrijk bepaald niet het geval. Daar is frisse neus halen écht alleen in noodzakelijke gevallen toegestaan, zoals voor het doen van de dagelijkse boodschappen.

Onttrekken aan de lockdown

Maar er zijn meer Franse noodzakelijkheden, zo blijkt. Een Fransman probeerde zich afgelopen weekend namelijk aan de lockdown te onttrekken, omdat hij iemand elkaar moest slaan. Dat had hij ingevuld op het verplichte formulier waarop hij de noodzaak om zijn woning te verlaten had omschreven. De politie accepteerde de reden waarom de 39-jarige man op pad ging, echter – en uiteraard – niet, zo werd bekendgemaakt.

Fransen mogen tijdens de lockdown nauwelijks de straat op en moeten, wanneer ze dat wel doen, een document meenemen waarop ze hebben ingevuld hoe laat ze zijn vertrokken en waarom. Een politiepatrouille zag dat een man in het Bretonse Lannion zich probeerde te verstoppen achter een auto. Dat was voor de dienders genoeg om te vragen waarom hij op pad was.

Formulier, maar ook een stiletto

De man toverde het formulier tevoorschijn en liet de agenten lezen waarom het noodzakelijk was om zijn woning te verlaten. Hij schreef dat hij om 22.15 uur was vertrokken om een man in elkaar te slaan. Hij had een stiletto bij zich en had, zo constateerde de politie, ‘het een en ander’ (maar geen thee) gedronken.

De agenten gaven de man een boete van 135 euro, omdat ze oordeelden dat de uitleg ‘geen noodzakelijke reden’ was om de coronabeperkingen te negeren. Hij kreeg ook een boete voor openbare dronkenschap en krijgt nog problemen met justitie over zijn mes.

