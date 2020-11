Jogger die hondje doodstak, wordt online met dood bedreigd

De jogger die onlangs het 3-jarige hondje Dribbel doodstak, wordt op social media bedreigd met de dood. Mensen schrijven hem „best wel” te willen (neer)steken.Volgens het parket Oost-Vlaanderen heeft de 43-jarige man een klacht ingediend voor de doodsbedreigingen. Het onderzoek loopt, laat het parket weten aan het Belgische Het Nieuwsblad. Er zou inmiddels politiebescherming zijn voor de man. De man werd afgelopen week aangehouden, nadat een lokaal politiebureau beelden van de verdachte had verspreid. Het gaat om beelden van de bewakingscamera van een huis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Facebook wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. In het kader van ons onderzoek naar de feiten van de hond die afgelopen zaterdag werd doodgestoken door een jogger in… Posted by Politiezone Hamme Waasmunster on Thursday, November 19, 2020 Kort daarna werd de verdachte geïdentificeerd, opgepakt en verhoord. De jogger bleek een 43-jarige man uit Lokeren, een plaats tussen Gent en Antwerpen in. De man is inmiddels voorwaardelijk vrijgelaten. Doodsbedreigingen aan adres jogger

Kort daarna gingen de volledige naam, het Facebook-profiel en zelfs het telefoonnummer van de verdachte rond op social media. Die posts gingen gepaard met verwensingen en doodsbedreigingen. „Kent iemand die 43-jarige onverlaat? Je moet al een geflipte psychopaat zijn om zoiets te doen (…) Hij mag blij zijn dat ik mijn dictatuur nog niet heb kunnen uitrollen”, schrijft iemand op social media. „Ik zou die (naam verdachte, red.) best willen steken!!”, schrijft een ander.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Iedereen moet toch weten om wie het gaat, zodat hij geen andere slachtoffers kan maken. Met een mes gaan joggen is niet normaal. Zijn adres en gsm-nr wordt zelfs al gedeeld, zo ver ga ik niet. #samenvoordribbel 💔 — Arno Tierens (@klARNOsterd) November 22, 2020

Op de Facebookpagina van zijn werkgever werd om het ontslag van de jogger gevraagd. „Kan de bij u werkzame psychopaat en moordenaar zijn baan houden? Hij wordt toch tenminste op straat gesodemieterd mag ik hopen. Liefst van de vierde verdieping, hoofd eerst”, is een van de reacties.

‘Dribbel wilde spelen’

De gemoederen liepen hoog op nadat de jogger, die inmiddels bekend heeft, een 3-jarig hondje doodstak. Het dier wilde spelen, maar in plaats daarvan kreeg het twee messteken in het hart. „Dribbel liep los omdat hij de buurt nu eenmaal heel goed kent en hier amper verkeer komt”, vertelde de eigenaar van het dier. „Als er een loper voorbijkomt, vindt hij dat altijd zeer prettig. Hij loopt er weleens vrolijk naartoe, maar gevaarlijk is hij helemaal niet. Dat riep mijn vrouw zaterdag ook nog naar die jogger. Maar die haalde plots een mes tevoorschijn en stak Dribbel er recht mee in zijn hart.”

Het hondje overleefde de steekpartij niet. „Dribbel wilde alleen maar spelen.”

