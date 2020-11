Vrouw steelt film en komt later terug om vervolg te jatten

Als een film écht heel goed is, moet je natuurlijk ook het vervolg zien. Dat moet ook een 18-jarige vrouw uit Brugge hebben gedacht, toen ze een horrorfilm stal en later doodleuk terugkwam om het vervolg te stelen.

De 18-jarige vrouw is inmiddels veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf voor een serie winkeldiefstallen in augustus, waar het meenemen van de film(s) ook onder viel. Ook stal ze mondmakers, make-up en kleding.

De vrouw maakte in een warenhuisketen in België op 26 augustus een doos mondmaskers en een DVD van de film Annabelle buit. Dat is een Amerikaanse horrorfilm. Op 31 augustus ging ze in de Kruidvat aan de haal met een rits cosmeticaproducten en in de H&M had ze het op kleding gemunt. Uiteindelijk stal ze voor zo’n 225 euro aan kleren. Volgens het Belgische parket zou daar ook nog een minderjarige handlanger bij betrokken zijn geweest.

Goede film

Op diezelfde dag, zes dagen na de eerste diefstal, loopt de verdachte ook nog even de warenhuisketen in. Daar maakt ze onder meer het vervolg van Annabelle buit. „Het moet blijkbaar een goede film zijn, want ze (zij én handlanger, red.) zijn speciaal teruggegaan om het vervolg te zien”, aldus procureur Frank Demeester. De vrouw komt overigens van een koude kermis thuis, want de film die ze jatte (Annabelle: Creation) is namelijk geen vervolg. Het is eigenlijk een prequel.

De vrouw is veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf en een geldboete van 800 euro.

