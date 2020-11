Griekse EU-commissaris reageert na jaar op Lubach-tweets over tabaksindustrie

De Griekse EU-commissaris Stella Kyriakides na een jaar eindelijk gereageerd op een item van Zondag met Lubach. Het item was gewijd aan de manier waarop Europa schadelijke stoffen in sigaretten meet.

Presentator Arjen Lubach riep verantwoordelijk EU-commissaris Stella Kyriakides op om een andere meetmethode genaamd ‘Canadian Intense’ te gebruiken. Toen er geen reactie kwam, besloot Lubach begin deze maand nogmaals een item te wijden aan het onderwerp. Hij riep kijkers op om Kyriakides een reeks tweets te sturen in de hoop dat er dit keer wel een reactie zou komen. Ook nodigde hij haar uit om over het onderwerp te komen spreken bij Jinek, waarop Eva Jinek liet weten dat ze aan boord was.

Vandaag, een jaar nadat Lubach het onderwerp voor het eerste aankaartte, is er een reactie. „Aan iedereen die mij heeft bericht over Canadian Intense: ik verzeker jullie dat de Europese Commissie hard werkt om burgers te beschermen tegen het gevaar van tabak, vooral met de gevolgen van roken op Covid-19′, schrijft Kyriakides op Twitter. Volgens haar worden de methodes wetenschappelijk onderzocht. „Maar ongeacht de methode is roken nooit veilig. Alleen stoppen is dat”, vervolgt Kyriakides.

To everyone that has contacted me on CanadianIntense, I can assure you that @EU_Commission is working hard to protect citizens from the dangers of tobacco, especially with the effects of smoking on #COVID19.

