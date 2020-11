Franse school verzoekt ouders om kinderen niet over het hek te gooien

Een Franse school heeft de ouders van schoolgaande kinderen vriendelijk gevraagd hun kroost niet over het hek te gooien als ze te laat zijn. De ouders is verzocht later terug te komen, als het hek wél open is.

Ja, je leest het goed. Een wat ongewoon verzoek, voor een zeer ongewoon voorval. Een Franse basisschool heeft onlangs een aantal posters buiten het hek van de school opgehangen, met daarop het verzoek om kinderen die te laat zijn niet over het hek te gooien.

Als de school om 8.30 uur begint en de bel heeft gerinkeld, worden de bijna twee meter hoge poorten aan het plein gesloten. Ben je te laat? Dan heb je als ouder een probleem. Dus namen ze het heft (of het kind) in eigen handen.

Duidelijke boodschap

„Het is niet vaak voorgekomen, maar toch willen we hier wel het voortouw in nemen”, laat de directrice van de school weten aan een lokale Franse krant. Volgens de directrice zijn er geen gewonden gevallen door de curieuze acties van de ouders, maar waren er toch vaak genoeg ‘vliegende’ kinderen om actie te ondernemen.

Er hangen sinds september twee posters bij de poorten, met daarop een duidelijke boodschap. „Ik gooi mijn kinderen niet over het hek”, is er op de ene te lezen. „Wanneer ik te laat kom, kom ik terug om 10 uur of om 3 uur ’s middags”, staat op de tweede.

Over het hek

„Ouders die na de bel arriveerden, gooiden letterlijk hun kinderen weg”, verzekert de directrice, terwijl ze een nerveus lachje onderdrukt. Of er nog steeds ouders zijn die de behoefte voelen met hun kinderen te gooien, is niet bekend. Toch worden de posters voorlopig nog niet verwijderd. „We laten ze hangen als aandenken.”

