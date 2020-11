3 tips om je relatie met geld te verbeteren

In onze samenleving is een een negatieve relatie met geld de norm. De meeste mensen vinden geldzaken ingewikkeld en saai en zien vooral een schaarste als het gaat om geld. Ze vinden het lastig om te sparen of zelfs de eindjes aan elkaar te knopen. Met familie en vrienden praten we amper over hoeveel geld er nou echt binnenkomt en uitgaat. Deze negatieve ‘money mindset’ belemmert je uiteindelijk om meer te kunnen sparen en verdienen.

Door een betere relatie met geld te creëren, maak je geld een stuk minder ingewikkeld en misschien zelfs leuk. Hierdoor maak je het makkelijker voor jezelf om het bedrag op je rekening te laten groeien.

Relatie met geld ontstaat door opvoeding

Je ‘money mindset’ is de manier waarop je naar geld kijkt en hoe je op basis daarvan omgaat met financiën. Naast de voorbeelden in de intro geldt vaak nog één andere overtuiging als het gaat om geld: als je er veel van hebt, ben je een snob of een crimineel.

Denk er maar eens over na: hoe worden rijke mensen in films en series afgebeeld? Wat denk jij als je rijke mensen op televisie ziet in een reality programma? Of wanneer er een dure auto voorbij komt rijden op de snelweg? Deze overtuiging zorgt ervoor dat we onszelf (onbewust) belemmeren bij het verdienen van meer geld.

Onze relatie met geld is ongelooflijk persoonlijk en ontstaat door onze opvoeding. Ongeacht hoe je bent opgegroeid, overtuigingen over geld zijn diep geworteld in wie je bent als persoon. Je hebt deze als kind vaak gebaseerd op de overtuigingen van je ouders en andere familieleden. Ook op latere leeftijd wordt ons beeld van geld bijna nooit uitgedaagd. We zijn namelijk vooral geneigd om met mensen om te gaan met vergelijkbare overtuigingen en financiële statussen. We worden daarom bijna nooit blootgesteld aan andere perspectieven.

Money mindset verbeteren

Heb je vaak geldzorgen of heb je het idee dat geld maar ‘ingewikkeld’ is? Volg deze stappen om je relatie met geld te verbeteren.

Hoe denk jij onbewust over geld na?

Als jouw relatie met geld niet goed is, heb je last van beperkende overtuigingen. Dit zijn onjuiste aannames over het leven die je uiteindelijk beperken. Veelvoorkomende voorbeelden zijn: ‘Ik zal nooit genoeg geld hebben’, ‘Ik zou dat nooit kunnen betalen’ en Rijke mensen zijn gierig’.

Pak er een notitieboek bij en schrijf op wat jouw overtuigingen zijn. Kloppen deze wel? Is het overtuiging van jezelf of heb je deze overgenomen van mensen uit je omgeving?

Creëer nieuwe overtuigingen

Als jij gelooft dat je het waard bent om meer te verdienen en gelooft dat goede mensen ook veel kunnen verdienen, dan zal je eerder stappen ondernemen om dat ook daadwerkelijk te doen. Je zal eerder het zelfvertrouwen hebben om succesvol te onderhandelen over je salaris of op zoek te gaan naar een side hustle, bijvoorbeeld. Maar hoe creëer je deze nieuwe overtuigingen?

Bewustwording over je vooroordelen over geld is al een enorm belangrijke stap. Zo kun je jezelf in de toekomst betrappen op zo’n aanname en vraag je je eerder af of die eigenlijk wel juist is. Op het internet zijn tegenwoordig veel artikelen, podcasts en andere content te vinden op het gebied van money mindset ter ondersteuning. Maar werken aan je relatie met geld kan ook heel simpel zijn. Kijk jij bijvoorbeeld liever niet op je bankrekening? Dan kan een eerste stap al zijn om eens goed inzicht te krijgen in je financiën.

Klaag niet meer over geld

Op Intermediair deelt money mindset-expert Charlotte van ‘t Wout de tip om nooit meer te klagen over geld. Dus wees dankbaar over het feit dat je het geld hebt om lekker eten te kopen en om een dak boven je hoofd te hebben, in plaats van te klagen over hoe duur je boodschappen en huur wel niet zijn. Een kleine aanpassing die al een groot verschil maakt.

Net als dat je slechte gewoontes ook niet binnen mum van tijd kunt doorbreken, zal je niet binnen één dag je relatie met geld kunnen verbeteren. Maar je zal zien: hoe langer je met je money mindset bezig bent, des te vaker het zal lukken om je negatieve overtuigingen om te bouwen naar positieve.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.

Lees ook: 6 ideeën om extra geld te verdienen (nu je tijd over hebt)