Celstraf voor Vegan Streaker na zijn vurige ‘eendmansactie’

De dierenactivist die bekendstaat als de ‘Vegan Streaker’ krijgt een fikse straf opgelegd na zijn daad afgelopen mei. Hij moet vijftien maanden de cel in.

De (woord)grapjes na zijn ‘eendmansactie’ waar hij vervoersmiddelen van een eendenslachterij in de hens zette, waren niet van de social media-lucht. Ook vandaag, de dag des oordeels, posten mensen over #plofeend #gegrildeeend en #duckandrun. Maar ook: „wat een idioot!”



Vegan Streaker ook zelf in de brand

Op 28 mei steekt Janssen een aantal trailers en een vrachtwagen in brand op het terrein van Duck-To Tomassen. Bij de actie steekt hij ook zichzelf per ongeluk aan. Hij rent in lichterlaaie weg en schuilt uren in de bosjes totdat de politie weg was, bekende hij later. Janssen laat zich in het ziekenhuis behandelen voor zijn brandwonden en meldde zich bij de politie voor een volledige bekentenis. Hij verklaarde dat de brandstichting was bedoeld als statement tegen het slachten van eenden. Hij zegt pacifist te zijn en te staan voor gelijke rechten voor mens en dier.

Rechtbank

Met de brandstichting bracht Janssen de bewoners volgens de rechtbank „ernstig in gevaar aangezien een brand zich snel en onbeheerst kan ontwikkelen. De rookontwikkeling alleen al kan levensbedreigend zijn. Dat bij deze brand geen slachtoffers zijn gevallen is niet aan de man te danken.”

Uit het rapport van de reclassering komt naar voren dat de ‘Vegan Streaker’ een vooraanstaand figuur is in de wereld van dierenactivisten. Als gevolg van zijn acties is hij meerdere keren in contact gekomen met politie en justitie, in zowel binnen- als buitenland.

Niet doelbewust

Volgens de rechtbank zijn er geen aanwijzingen dat de man „doelbewust personen en/of dieren in gevaar wil brengen.” Maar hij aarzelt niet om materiële schade te veroorzaken om zijn doelen te bereiken. De man heeft spijt betuigd en gebruikte niet eerder in deze mate geweld. Daarom schat de reclassering het de kans dat hij nog een keer geweld zal gebruiken laag in.

Proeftijd en schadevergoeding

De rechtbank vindt dit een ernstig delict en vindt daarom een gevangenisstraf passend: 25 maanden cel, waarvan tien maanden cel voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaar. Dit betekent dat hij vijftien maanden de cel in moet. De rechtbank noemt het „een stok achter de deur, om te voorkomen dat verdachte opnieuw strafbare delicten pleegt.” Daarbij moet Janssen een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen aan de eendenslachterij.

In het Verzetsmuseum in Friesland is de Vegan Streaker, die ook een Wikipedia-pagina heeft, te vinden in hun expo over vrijheid, iets waar niet iedereen het mee eens is. Ook worden suggesties voor zijn „gemankeerde geest” aangedragen. „Probeer eens wat dierlijke eiwitten.”



Waarvan 10 maanden voorwaardelijk.😑 Hopelijk zijn de drie jaar voorwaardelijk voldoende om zijn gemankeerde geest weer enigszins op de rails te krijgen. Ik zou zeggen probeer eens wat dierlijke eiwitten. Is heel goed voor de mens. — josé lubbers (@Jose_Lubbers) November 16, 2020

Vegan streaker met een verleden

Peter Janssen, beter bekend dus als de Vegan Streaker, timmert al jaren aan de activistische weg met zijn opmerkelijke acties.

Regelmatig verscheen hij schaars gekleed op drukke locaties om aandacht voor dierenrechten en dierenwelzijn te vragen. Zo verstoorde Janssen onder meer Jumping Amsterdam, het ABN AMRO World Tennis Tournament, de Tilburg Ten Miles hardloopwedstrijd en een hockeyduel. Zijn ‘signature-actie’ is telkens zijn nagenoeg ontklede en met dierenactivistische teksten beschreven lichaam zien. In maart 2009 werd bekend dat Janssen betrokken was bij een nertsenbevrijdingsactie in Stavenisse.



Streaker moet flink dokken: De Vegan Streaker die eerder dit jaar nertsen losliet op een fokkerij in Stavenisse.. http://bit.ly/1KQwVo — Landbouwnieuws (@landbouwnieuws) November 17, 2009

‘Vlees in de kuip’



Paul de Leeuw maakt toptelevisie. Het inmiddels roemruchte fragment met de Vegan Streaker … http://tinyurl.com/37t46ec — Omdenken (@Omdenken) December 9, 2010

In 2008 was hij te gast bij Paul de Leeuw, waar hij met ‘vlees is moord’ acte de présence gaf. De Leeuw reageerde ad rem toen hij weer rechtsomkeert wilde maken. „Nee nee slager kom eens hier!” Vervolgens stelt hij zich keurig – toen nog lachend – voor aan De Leeuw, „Hoi, ik ben de Vegan Streaker.” Na wat grappen en grollen van De Leeuw trekt hij de zwarte tangaslip van Janssens lichaam. „Nu wil ik ook zien wat voor vlees je in de kuip hebt, je komt hier beetje onaangekondigd binnenvallen. En een streaker is een streaker, uit dat ding!”



#Vegan #streaker heeft wel een kleine pik. Gezien bij @pauldeleeuw, die had een terrorist op schoot. — Brillie ⚔ Sir Dr ⭐⭐⭐⭐🌊 (@abrillie) July 25, 2009

Daar was de Vegan Streaker niet heel gecharmeerd van. Hij deed zelfs aangifte tegen De Leeuw en liet hierbij optekenen autistisch te zijn. Daarna ging hij er nog mee naar De Rijdende Rechter. Allemaal tevergeefs.

Voor veel anderen is het fragment nog altijd ‘toptelevisie’.



