Corona-uitbraak legt deze gemeente telefonisch helemaal plat

De gemeente was niet een dagje slecht bereikbaar, of twee. Nee. Rheden, de Gelderse gemeente die zo’n 43.670 inwoners telt, is al een aantal dagen achter elkaar helemaal niet telefonisch te bereiken.

De gemeente Rheden is om precies te zijn sinds maandag telefonisch niet bereikbaar, omdat tien medewerkers van het telefoonteam positief getest zijn op het coronavirus. Ze verblijven in thuisquarantaine, zo meldt Omroep Gelderland. Volgens een woordvoerster van de gemeente is niet te achterhalen wat de bron van de besmettingen is. Het is dus niet duidelijk of ze elkaar besmet hebben.

Inwoners kunnen de gemeente Rheden, waar overigens mooie herfstkiekjes kunnen worden gemaakt, toch bereiken door een contactformulier in te sturen. Als er spoed bij is, worden zij zo snel mogelijk gebeld door de gemeente. Vanaf maandag is de gemeente wel weer telefonisch bereikbaar, maar dan alleen op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur. Volgens de woordvoerster zal dat bovendien op een ander nummer zijn. Dat wordt op de website van de gemeente bekendgemaakt.

De politie was wel gewoon bereikbaar, want ook in Rheden gebeurt altijd van alles.



