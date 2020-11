Pandajong Fan Xing trekt meteen al volle zalen, bij wijze van spreken dan

Veel dierenliefhebbers zijn groot fan van Fan Xing, de jonge panda die sinds vandaag te bewonderen is. En een echte trekpleister blijkt, die ook tot in China is doorgedrongen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

IT'S A BOY! 🎉🐼 Nearly 6 months ago, #panda cub Fan Xing was born at the #Dutch @OuwehandsZoo. Fan Xing recently underwent a health check where experts identified his gender. And yes, he is doing perfectly fine. https://t.co/UIbdi95ex1 — NL Embassy Beijing (@NLinChina) October 28, 2020

Fan Xing, de jonge pandabeer in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, trekt veel belangstelling. Dierentuindirecteur Robin de Lange verwacht dat komend en volgend weekeinde het maximale aantal kaartjes voor het dierenpark gereserveerd zal zijn. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er op dit moment zo’n 3000 mensen per dag de dierentuin bezoeken.

Pandaverblijf

Fan Xing, vernoemd naar Van Goghs ‘Sterrenhemel’, is sinds vandaag te zien voor publiek. Het op 1 mei geboren pandajong verbleef tot donderdag met zijn moeder Wu Wen in en bij een speciaal kraamhok in het pandaverblijf. De beer, die nu ongeveer 50 centimeter groot is, speelt nu in het binnenverblijf. Hij is volgens De Lange nog niet met zijn moeder mee naar buiten gegaan, al kan dat wel.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vandaag is de naam van de jonge #Panda bekend gemaakt in Ouwehands Dierenpark en de naam is Fan Xing welke verwijst naar Vincent Van Gogh (Fan) en vader Xing Ya (Xing). #Nedtronics heeft de techniek verzorgd voor deze presentatie. #FanXing #Fan #Xing #Ouwehands #Dierenpark pic.twitter.com/QP6vJCEppN — Nedtronics Marc Hake (@Nedtronics) August 14, 2020

Drukte voor Fan

Ouwehands Dierenpark heeft bij het pandaverblijf maatregelen genomen om de drukte in goede banen te leiden. Bezoekers komen daar in een wachtrij terecht en mogen in groepjes tegelijk naar de binnenruimte van de panda’s. In de binnenruimte wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd. Dierentuinbezoek is alleen mogelijk met een vooraf online gereserveerd kaartje met een tijdslot.

Lees ook: Deze edelherten zwommen van de Veluwe naar Flevoland en dat leverde hen van alles op

Social media

Dat Fan Xing al veel dierenliefhebberharten heeft veroverd, blijkt wel uit de posts op social media, variërend van een koprol van het dier tot reacties op de posts van het dierenpark, dat regelmatig de laatste pandastand van zaken doorgeeft. Zoals eind oktober nog het geslacht van de panda, want het geslacht kan pas worden bepaald als het pandajong het kraamhol na een paar maanden heeft verlaten. Overigens zal niet heel goed te zien zijn dat Fan Xing een mannetje is. Reuzenpanda’s staan bekend om om hun extreem kleine geslachtsorgaan. Vandaar dat de paring ook altijd zo’n dingetje is bij panda’s.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geweldig nieuws. Gefeliciteerd. — Cilia (@edciel1969) October 28, 2020



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.