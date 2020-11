Brandweer rukt massaal uit voor ‘woningbrand’, blijkt haardvuur op tv

Kun je het je voorstellen: een haardvuur op de tv wordt aangezien voor een echte vuurzee? Dit overkwam een buurvrouw in het Duitse Schwelm. De hulpdiensten zijn gisterochtend massaal uitgerukt nadat de vrouw een melding maakte van een woningbrand. Bij aankomst bleek dat de vlammen een veel onschuldigere oorzaak hadden.

Meer dan 40 brandweerlieden, politieagenten en zorgverstrekkers kwamen gisterochtend aan bij het appartement, waarin een paniekerige buurvrouw vlammen had gezien. Dat schrijft het plaatselijke brandweerkorps van de Duitse stad Schwelm in een persbericht. De brandweerlieden kwamen er al snel achter dat het om vals alarm ging en staakte de hulpoperatie.





‼️ Feuerwehr Schwelm im Einsatz ‼️📟 F2Y (Brand mehrfache Menschenrettung)📅Mittwoch, 25.11.2020⏰05.14 Uhr👩🏻‍🚒… Posted by Feuerwehr Schwelm on Tuesday, November 24, 2020

Knisperend haardvuur

Het bleek dat de ‘zogenaamde’ vlammen die de buurvrouw had beschreven, geen echte vuurzee was maar een gezellig knisperend haardvuur op de televisie. Het regionale brandweerkorps meldt op Facebook dat toen de bewoners van het appartement lucht kregen van de gebeurtenis, ze de televisie uitschakelden. Daarmee was met een druk op de knop de oranje gloed in het huis verdwenen en de brand geblust.

Zelf haardvuur op tv

Wil je zelf zo’n sfeervol haardvuur in huis? Dat kan. Op YouTube kun je bijvoorbeeld tal van video’s vinden van haardvuren, inclusief een gezellig knisperend geluid. Het leuke hieraan is dat de HD-video’s wel kunnen oplopen tot tien uur. Zo kun je de hele namiddag en avond genieten en lijkt het net alsof je zelf voor een open haard zit. En dan hoef je tenminste niet zelf te sjouwen met al die blokken hout.