Thanksgiving sober en met kleinere kalkoenen die niet aan te slepen waren

Amerikanen hebben vandaag te maken met een sobere Thanksgiving Day. Op de vooravond van de feestdag, waarop Amerikanen traditiegetrouw uitbundig dineren met familie, werd het hoogste dagelijkse aantal coronadoden in zes maanden geregistreerd. Thanksgiving Day ziet er dit jaar vanwege het coronavirus heel anders uit, maar erbij stilgestaan wordt er wel. En kalkoenen worden er ook gegeten, zij het wat kleiner.



Happy Thanksgiving everyone!Enjoy your family & friends and the turkey legs 🦃 — iamcardib (@iamcardib) November 26, 2020

De Macy’s Thanksgiving Day Parade in New York, een jaarlijkse optocht met gigantische ballonnen, is aanzienlijk kleiner. De route is korter en toeschouwers zijn niet welkom. De Amerikaanse zender NBC zendt de optocht uit zodat alle Amerikanen deze „veilig vanuit huis” kunnen volgen.



Alles klein

De autoriteiten hebben de Amerikanen voor het eerst opgeroepen om niet te reizen, al werd die oproep niet door iedereen opgevolgd. Zeker 5 miljoen mensen hebben tussen vrijdag en dinsdag met het vliegtuig gereisd.

Volgens de Ohio State University is bijna 40 procent van de Amerikanen van plan om een ‘risicovolle bijeenkomst’, met meer dan tien personen of met andere huishoudens, bij te wonen. Experts waarschuwen dat Thanksgiving het dodental aanzienlijk zou kunnen verhogen.

Veel andere Amerikanen hebben besloten hun Thanksgiving-bijeenkomsten klein te houden. Ongeveer 70 procent wil Thanksgiving vieren met minder dan zes personen. Vanwege die kleinere gezelschappen is er een grotere vraag naar kleinere kalkoenen, het traditionele gerecht op de feestdag. Kalkoenproducenten hebben echter niet genoeg kleine kalkoenen. „Net als voor de rest van het land is het een uitdagend jaar voor de kalkoenproducenten,” aldus de National Turkey Federation. Ze wensen iedereen een hele fijne dag en „een heerlijke kalkoen” toe.

From our flock to yours, we wish you a #HappyThanksgiving. We are thankful for our turkey industry members and all they do to deliver turkey to the table – today and every day of the year. May your Thanksgiving be filled with gratitude and your plate overflowing with turkey. pic.twitter.com/1QaKq1THus — National Turkey Federation (@natlturkeyfed) November 26, 2020

Turkey-day / Thanksgiving

Op social media wensen mensen hun familie, waar ze nu niet bij kunnen zijn, een fijne dag toe. „Eet ook wat kalkoen voor mij”, schrijft een vrouw die tegelijkertijd graag even haar strakke jurk toont. Ook worden herinneren aan memorabele Thanksgiving-vieringen gedeeld. Anderen delen de films die ze, zoals elk jaar, gaan kijken op ‘Turkey-day’, zoals de feestdag wordt genoemd. En weer anderen delen hun recept voor de kleinere kalkoen dit jaar. Mocht je er dit jaar niet helemaal uitkomen, qua kalkoen dan, kun je ook een speciaal telefoonnummer bellen.



If you're staying home and cooking a smaller meal this year–and feel like getting a little historical!–here are a couple of my old medieval recipe threads. I'd recommend the judhaba, which will present as nicely as a roasted turkey, and the pistachio date fritters. https://t.co/iPb2fetJAX pic.twitter.com/p1sTRZZYma — Shannon Chakraborty Updates (@SAChakrabooks) November 18, 2020



So, even though our Thanksgiving is far smaller than normal in 2020, still planning my annual cooking/movie watching marathon tomorrow (today?), to prep for Turkey Day. May sound silly, but I look forward to this day, as long as it is, all year long. pic.twitter.com/4gEu97PzLI — Ho! Ho! Holiday Viewing! (@SleepyKittyPaw) November 25, 2020



Holidays have been different this year. I’m holding onto joyful memories from years ago—like one time when my Aunt Max volunteered to handle the Thanksgiving turkey: pic.twitter.com/hjV6d9x88Y — Elizabeth Warren (@ewarren) November 26, 2020



Happy thanksgiving holiday to my 🇺🇸 fanmily ❤️…Eat enough turkey on my behalf 🤣. Love you all 💕 pic.twitter.com/eqcbbWDEDK — NENGI REBECCA HAMPSON 👑🗡️ (@nengiofficial) November 26, 2020



Questions about turkey prep? #Thanksgiving chefs can call the @USDA Meat and Poultry Hotline at 1-888-MPHotline (1-888-674-6854) to talk to a @USDAFoodSafety expert. The hotline is open on #ThanksgivingDay from 8 a.m. to 2 p.m. ET. ☎️🍗 — Serve Turkey (@ServeTurkey) November 26, 2020

Werkloosheid

Het is een traditie om een maaltijd aan te bieden aan hulpbehoevenden. Voedselbanken en daklozencentra hebben de afgelopen tijd het aantal hulpbehoevenden zien toenemen, doordat de coronapandemie heeft geleid tot werkloosheid en armoede. „Na weken en maanden met de coronapandemie en problemen als werkloosheid, is het prettig om een gevoel van verbondenheid te voelen”, zei een vrouw die een maaltijd aangeboden kreeg.