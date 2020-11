‘Stop Black Friday’, eisen deze rebellen die gat in jouw broek willen naaien

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: morgen is het Black Friday. De ‘consumptiefeestdag’ die niet door iedereen wordt bejubeld. Sterker nog: ‘Stop met Black Friday!’ luidt de eis van ‘de fashion-rebellen’. Kom liever met je gat in je broek naar hun guerrilla repair. En koop geen nieuwe. Ook beter voor dat gat in je hand.

Het klinkt lijper dan het is: guerrilla repair, een van de acties van Extinction Rebellion (XR) morgen op Black Friday. „We zitten onaangekondigd op onverwachte plekken”, licht woordvoerder Lucas Winnips toe. Al zal het vooral vlak voor de grote modeketens in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn, beaamt hij.



Scheur in je jeans

Verwacht zittend op de grond de vlijtige activistische handjes van Fashion Action, een van de autonome groepen van XR, die met een groen hart en naald en draad jouw scheur in je jeans en/of knoop aan je blouse naaien. Of ze maken er „iets creatiefs” van met gekleurde lapjes stof. Scheelt in elk geval weer een ritje naar je kleermaker, of een nieuwe (online) aankoop. En dat is dus preciés waar het XR met hun opvallende acties om te doen is.



Bewustwording van consumenten en het (vreedzaam) aanpakken van de grote mode-ketens. En dat doen ze met geplande én onaangekondigde acties. Niet zoals het ‘hoort’, maar wel nodig, stelt Winnips. „Burgerlijke ongehoorzaamheid klinkt als ‘dat mag niet’, maar het is juist onderdeel van een gezonde democratie.” Hij noemt het voorbeeld van het vrouwenkiesrecht, „Dat is in een stroomversnelling geraakt door de rebellen van toen. Soms moet je wrijving laten ontstaan voor de aandacht die nodig is.”



Laatste keer

„Wist je dat er wereldwijd per seconde een hele vrachtwagen vol kleding wordt gedumpt en jaarlijks in Nederland 200 miljoen kilo textiel wordt weggegooid?”, gooit hij er paar weetjes in. „En dat het aandeel van de mode-industrie in de CO2-uitstoot 10 procent is?”, volgt er nog een. Kortom: tijd voor actie, op Black Friday, een dag die wat XR betreft het liefst dit jaar voor het laatst wordt gevierd.

‘We zetten onszelf in de uitverkoop’, is de basis voor de huidige mondiale status quo. „We zijn het leven kapot aan het maken met onze overconsumptie.” Klinkt allemaal erg zwaar en het is heus niet fout als je morgen iets koopt, zegt hij er snel achteraan, „maar we willen morgen op creatieve manieren bewustzijn creëren”.

Rave rebellen

Zo delen ze morgen ook kleding uit, is er ‘absurdistisch straattheater’ en dan is er ook nog de toxic system rave. Tóch nog een klein festivalletje op straat? Nee, dat ook weer niet. „Laat ik als eerste zeggen dat we natuurlijk alle coronaregels in acht nemen, dus een groot straatfeest zal het niet worden. Maar muziek is er wel. Het is een manier om een serieuze boodschap op een aantrekkelijke visuele manier te brengen.”

Blote borsten

En dat kan op allerlei manieren. Zo toonden Vlaamse vrouwen van XR in België onlangs nog hun blote borsten tijdens een protest tegen de dominante rol van de man in het systeem. En dergelijke gewaagde actie past bij hun beweging, beaamt hij. „We willen op passieve, maar wel altijd ludieke en creatieve manieren aandacht vragen voor waar we voor strijden.” Op de vraag of we morgen nog ontblote borsten kunnen verwachten, moet Winnips even lachen. Misschien, besluit hij. „In heel het land zijn morgen acties die weleens heel spectaculair kunnen worden.”



