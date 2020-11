Dit is de reden dat we het uitgaan zo missen

De laatste keer dat de redactie van Metro een dansje heeft kunnen wagen is alweer bijna een jaar geleden. Ja sorry, we zijn gewoon vaak hard aan het werk. Toch missen we uitgaan echt enorm, en we zijn niet de enigen.

Op social media ‘klagen’ mensen dat ze al zolang niet hebben kunnen dansen, mee hebben kunnen zingen met de muziek en vooruit: al zolang niet brak zijn geweest.



Uitgaan, katers, stikken van de hitte in de clubs, luidkeels meezingen met de muziek…. I miss u bro🤧 — fee🧚🏼‍♀️ (@pasiphaexvdb) November 12, 2020



Ik mis het toch wel echt dat ik moet nadenken wat ik ga aandoen op een avondje uitgaan — Jarne Mertens (@MertensJarne) November 14, 2020

Gemaakt om te dansen

Volgens Metro UK zit er een wetenschappelijke reden achter het gemis van uitgaan. De bas die door je lichaam dreunt, zwetende lichamen om je heen en je lichaam op de beat van de muziek bewegen… Volgens Peter Lovatt, danspsycholoog en schrijver van het boek The Dance Cure kan dansen een enorm positief effect hebben op je mentale en fysieke gezondheid. „Mensen zijn gemaakt om te dansen; het zit in ons. Dansen vervult een natuurlijke behoefte van de mens.”

Wanneer we uit kunnen gaan, vervult dat drie basisbehoeftes. „Als eerste hebben we de emotionele expressie”, legt Lovatt uit. „Het gevoel dat je krijgt als je uitgaat, is een natural high.” Een soort runners high dus. „De energie die je krijgt van dansen, dat is een fantastische emotionele uitlaatklep. Dat gevoel krijg je nergens anders van.”

De tweede behoefte is communicatie: met bekenden en ook juist met onbekenden. De derde is sociale cohesie. „Als je uitgaat, deel je een ervaring met je vrienden. Je deelt die energie met ze. Als we uitgaan, worden die drie behoeften vervuld en dat is waarom uitgaan zo fijn is.” Dat is nog los van het feit dat je met dansen endorfine, oftewel het gelukshormoon, vrijmaakt.

Online disco

„Als we niet kunnen dansen lijden we”, concludeert Lovatt. „Dansen is niet gewoon een hobby. Het heeft een functie, die belangrijk is voor ons mensen. We missen die energie, die dancing high, die we krijgen van uitgaan.” Volgens de psycholoog heeft deze periode een diepe impact op onze emotionele gesteldheid. „Als we een tijdje onze spanning niet kwijt kunnen, blijft dat in ons lichaam zitten en voelen we dat ook. We hebben ontlading nodig, maar dat kan momenteel niet.”

„We moeten gewoon accepteren dat dansen een belangrijk onderdeel is van het leven. Het klinkt misschien raar – in een donkere ruimte gaan en je kont bewegen, terwijl vreemden toekijken. En het is ook raar, maar we doen het al jarenlang. En dat moeten we ook blijven doen! Dus in plaats van een online pubquiz, waarom niet een online disco met je vrienden via Zoom? Het geeft zeker niet dezelfde energie, maar het is misschien momenteel toch de beste optie.”

