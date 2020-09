Vrouw opent nooddeur vliegtuig en wandelt over de vleugel

Een vrouw die moest wachten op het vliegveld van Kiev, heeft daar de nooddeur geopend. Vervolgens ging ze wandelen over de vleugel van het toestel. De vrouw had het te warm en wilde even een luchtje scheppen.

Frustrerend, maar soms moet je eraan geloven: je mag het vliegtuig nog niet meteen verlaten. Dat was ook nu het geval: de passagiers die zojuist van Atlanta, Turkije, naar Kiev, Oekraïne, waren gevlogen, moesten even blijven zitten. CNN schrijft dat er sprake was van een technische storing.

Nooddeur openen

Waar velen van ons dan geduldig blijven wachten – de telefoon kan weer van vliegtuigstand worden gehaald, dus er kan weer fanatiek worden gescrold – pakte deze vrouw het anders aan. De passagier besloot de nooduitgang open te klappen en een wandeling te maken over de vleugel.

In onderstaande video, gemaakt door medewerkers van het vliegveld, is te zien hoe de vrouw op de vleugel rondhangt:



Vervolgens wordt ze door de bemanning weer naar binnen geroepen. De vrouw had het naar eigen zeggen te warm en moest even afkoelen.

Nooit meer vliegen met UIA

De wandeling op de vleugel van de Boeiing 737 kwam haar duur te staan: ze mag nooit meer vliegen met Ukraine International Airlines. Daarnaast krijgt ze een „uitzonderlijk hoge financiële sanctie in de vorm van een boete”, onder meer omdat ze het verkeerde voorbeeld heeft gegeven, stelt de luchtvaartmaatschappij.

De politie stelde na afloop vast dat de vrouw, die reisde met haar man en kinderen, niet onder invloed was van alcohol of drugs.



