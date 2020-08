Californië geteisterd door grote natuurbrand: ‘Blijf veilig, mijn vrienden’

De afgelopen jaren werd Californië al meerdere keren geteisterd door verwoestende natuurbranden. Ook nu is weer een grote natuurbrand uitgebroken.

„Blijf veilig, mijn vrienden in Cherry Valley”, twittert een bezorgde Jessica. Ze post er een foto bij, waar de rookpluimen en vlammen achter de bergen goed zichtbaar zijn. Een paardenliefhebber met genoeg ruimte in haar stallen, biedt een plekje aan om door #AppleFire getroffen paarden te stallen.

If anyone needs a place to store their horses that are affected by #AppleFire I have 10 open stalls in temecula. — Heather Altepeter (@HAltepeter) August 2, 2020

Nothing says California like TWO fires surrounding ya. Smoke cloud on one side, visible flames on the other. Wonderful. Stay safe my friends out in Cherry Valley. #californiafire #AppleFire pic.twitter.com/vIRDmtai87 — Jessica Bridgeman (@JesssicaSings) August 2, 2020

Iemand anders wil graag haar goede vriend bedanken die met zijn ‘fire crew’ gisteren tegen de brand heeft gestreden. „We zijn gezegend met zulke geweldige brandweerlieden die ons beschermen tijdens het vuur-seizoen. God bless them!”

I wanted 2 end my night by thanking my good friend, who was battling the fire w/his crew today! We r so blessed to have great 👩‍🚒🧑🏽‍🚒👨🏾‍🚒👨🏿‍🚒👩🏽‍🚒to protect us during the fire season! God bless them, thanks for risking your lives to protect us & our homes and forestry! #californiafire — [email protected] (@Mermaidmau5) August 2, 2020

Natuurbrand

Ruim 1300 brandweerlieden proberen momenteel in Californië een grote natuurbrand onder controle te krijgen. Bijna 7800 mensen zijn geëvacueerd.

Binnen 24 uur is het gebied dat door bosbranden wordt geteisterd, verdubbeld. Ruim 8000 hectare bos is inmiddels in vlammen opgegaan, een gebied ter grootte van de stad Groningen. Het gebied waar het vuur om zich heen grijpt ligt zo’n honderd kilometer ten oosten van Los Angeles. De brandweer heeft moeite het vuur onder controle te krijgen en de harde wind wakkert het vuur nog eens extra aan.

Apple Fire

De brand wordt Apple Fire genoemd en brak vrijdag uit in de buurt van San Bernardino. De brand gaat gepaard met enorm veel rook. De autoriteiten hebben zo’n 1360 brandweerlieden, blusvliegtuigen en helikopters ingezet om het vuur onder controle te krijgen, maar de bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door het hete en droge weer en het ruwe terrein.

Apple fire in Riverside County grows to 20,000 acres; winds expected to pick up this afternoon https://t.co/Z6wP8HJl1G — Los Angeles Times (@latimes) August 3, 2020

Het gaat volgens de krant Los Angeles Times om de eerste grote natuurbrand van dit jaar in de zuidelijke staat. Evacués worden opgevangen in hotelkamers en een school in de plaats Beaumont. Daar hebben de vrijwilligers speciale training gekregen vanwege de coronapandemie en moet iedereen aan social distancing doen. Het is nog onduidelijk wanneer de geëvacueerde inwoners kunnen terugkeren naar hun huis.

Thousands of people have been ordered to evacuate several Southern California communities as massive wildfire continues to rage near Palm Springs. https://t.co/e1wm4zlyXY pic.twitter.com/vS6Resoz15 — ABC News (@ABC) August 3, 2020

De brand, die nu richting Palm Springs gaat, heeft voor zover bekend nog geen slachtoffers gemaakt.

