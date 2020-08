Zoo euthanaseert Hubert en Kalisa, het onafscheidelijke leeuwenpaar

Ze waren allebei 21 jaar toen ze gezamenlijk naar de leeuwenhemel gingen. Los Angeles Zoo heeft laten weten dat ze hun Afrikaanse leeuwenpaar hebben geëuthanaseerd, zodat ze niet zonder elkaar hoefden te leven.

De gezondheid van de de 21-jarige soulmates Hubert en Kalisa was door ouderdom en verschillende ziekten inmiddels zo aangetast en daarmee ook de kwaliteit van leven, dat de L.A. Zoo geen andere mogelijkheid zag en „with a heavy heart” tot deze beslissing kwam.

It is with a heavy heart that we announce the loss of our African lion pair, Hubert and Kalisa. Animal care and health staff made the difficult decision to humanely euthanize the 21-year-old lions today due to their declining health and age-related illnesses. pic.twitter.com/LsAyyMRYHP — Los Angeles Zoo & Botanical Gardens (@LAZoo) July 30, 2020

Leeuwenpaar iconen

„Hubert en Kalisa zijn echte iconen van de L.A. Zoo. Onze staf en gasten waren altijd geroerd door hoe lief ze met elkaar omgingen”, vertelt CEO Denise Verret. „Vaak werd gezegd: je ziet Kalisa niet zonder Hubert heel dichtbij haar. Dus hoewel het absoluut heel erg pijnlijk is om afscheid te nemen van dit iconische paar, stelt het ons gerust dat we weten dat ze samen zijn gegaan. Ze gaan ontzettend worden gemist en maken deel uit van onze geschiedenis.”

Op Facebook vragen ze bezoekers om herinneringen aan de ‘lovelions’ te delen, iets waar massaal gehoor aan wordt gegeven. Niet alleen reageren ruim 5000 mensen met een verdrietige of hartjes-emoji, ook worden talloze foto’s en berichten gepost.

„Beauties. Ik weet zeker dat het de juiste beslissing was. Ik moest hetzelfde doen met mijn 21-jaar oude Kitty”, schrijft een vrouw over haar kat. „RIP lovely animals. Jullie waren mijn lievelingsdieren van de hele Zoo”, schrijft een jonge bezoeker, en een vader: „Mijn zoon en ik hielden ervan om naar ze te kijken terwijl ze samen speelden. Ze waren zo voorzichtig met elkaar en de wederzijdse liefde was overduidelijk. Wanneer hun gebrul door de dierentuin echode, renden we er altijd meteen naar toe.”

Charismatisch

@vishwananda Hubert and Kalisa died together after a journey. How Magestic is this Love that One doesn't live without the other here and here-after. They attained here the supreme communion where the breath of one is the breath of the other. They have lived to Supreme True Love pic.twitter.com/VqErmHOavz — Govinda Roopini Dasi (@DasiGovinda) August 3, 2020

Beth Schaefer, woordvoerder van L.A. Zoo, vertelde de Los Angeles Times dat de bijzondere band ook voor bezoekers duidelijk was. „Deze leeuwen waren zowel alleen als samen charismatisch, maar ze waren eigenlijk maar zelden van elkaar gescheiden”, zei ze. „Hun onverdeelde aandacht was altijd op de ander gericht en als ze bij elkaar lagen, knuffelden ze veel.”

Met een gemiddelde levensverwachting van ongeveer zeventien jaar in dierentuinen, werden Hubert en Kalisa als ouderen beschouwd toen ze zes jaar geleden voor de eerste keer aan elkaar snuffelden.

Hubert werd geboren in Lincoln Park Zoo in Chicago en Kalisa kwam uit Woodland Park Zoo in Seattle, waar de twee elkaar voor de eerste keer ontmoetten. Daarna werden ze allebei in 2014 overgeplaatst naar L.A. Zoo en vanaf dat moment waren ze onafscheidelijk.

