Veel zaadtweets nadat Rob Jetten vertelde over zaaddonor-verzoek

Een paar maanden geleden waren het nog haattweets aan zijn Twitteradres, nu zijn het ‘zaadtweets’ naar aanleiding van het bijzondere verzoek dat Rob Jetten (D66) kreeg.

Rob Jetten gevraagd als zaaddonor. 🤣 pic.twitter.com/A9zILgMcj3 — Gerard de Boer (@Gerard1945X) August 3, 2020

Het was niet bepaald an offer he couldn’t refuse. Jetten hoefde dan ook niet lang na te denken. Of helemaal niet. „Oh my god”, dacht hij namelijk als eerste. „Dat gaan we niet doen.” De 33-jarige politicus werd gevraagd om zijn zaad.

Podcast met Jetten

In de wekelijkse PodBast bespreekt Jetten een aantal persoonlijke onderwerpen met radiomaker Bastiaan Meijer. Zo ook de meest rare verzoeken die de D66-leider ooit voor zijn kiezen heeft gekregen.

„Een moeder die mij op tv had gezien, ik geloof bij Op1, had bedacht: mijn dochter, die single is maar heel bewust moeder wil worden, zoekt nog een zaaddonor”, vertelt Jetten aan Meijer, „En jij bent echt de perfecte match.”

NU ONLINE: PodBast #26 met @RobJetten.

Hij vertelt over zijn weg naar de Tweede Kamer, hoe hij respect wint van oudere werknemers en hoe je het beste je plek kunt opeisen. Ook hoor je welk bizarre verzoek Rob laatst kreeg.

Check 'm via: https://t.co/nB64TVoXDs #robjetten #d66 pic.twitter.com/ydX8KhTfZt — Bastiaan Meijer (@BastiaanMeijer) July 30, 2020

Hij vond het ergens wel schattig, maar wist wel meteen dat zijn zaad nergens naartoe ging. „Ik vond het wel een heel lieve mail en heb dus superlang moeten nadenken over hoe ik die vrouw moest beantwoorden. Maar ik had wel iets van: that’s a first, dat je die vraag krijgt.”

Zaadtweets

In mei wilde Rob Jetten nog aangifte doen tegen de verzenders van de haattweets op zijn Twitteraccount, nu zijn het hele andere tweets.

Telegraaf : "Rob Jetten gevraagd als zaaddonor! Er is nu een oneindige stroom aan grappen en flauwe opmerkingen mogelijk 🤣🤣🤣 maar ik ga het niet doen. Ik hou me in.#TrotsOpMezelf — Harry Pater (@HarryPater62) August 3, 2020

Op social media wordt namelijk volop gereageerd op zijn ‘zaad-verhaal’, voornamelijk met een dikke knipoog en (flauwe) grappen.

Ik vind het hartstikke leuk dat Rob Jetten gevraagd is als spermadonor. Ben wel benieuwd door wat voor meneer precies. — Arthur van Amerongen (@DonArturito) August 3, 2020

Ondertussen draait de webshop van Rob Jetten overuren: pic.twitter.com/C9ksD0WzIe — Co0ontje (@c0200ntje) August 3, 2020

Rob Jetten schijnt gevraagd te zijn als zaaddonor…..

Kan hij toch zijn speeksel geven……. — Valentine (@VALENTiNE_1_) August 3, 2020

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.