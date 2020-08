OM: ‘Moeder wurgde baby Ivo met ceintuur badjas’

De pasgeboren en daarna overleden baby Ivo had striemen in de hals, een schedelbreuk en puntvormige verwondingen. Hij werd niet ouder dan een dag.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de moeder, een 30-jarige vrouw uit Haaksbergen, haar pasgeboren baby gewurgd met de ceintuur van haar badjas.

Het kindje had letsel aan de hals. De verwondingen hadden een ruitvormig patroon, zegt de OvJ. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft onder meer de ceintuur van een badjas onderzocht. #babymoord — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) August 3, 2020

Dit zou blijken uit sporen in de hals van de baby waarvan het ruitvormige patroon overeenkomt met dat van de ceintuur. Deze voorlopige conclusie – het onderzoek is nog gaande – maakte het OM maandag bekend op de eerste voorbereidende zitting in deze zaak bij de rechtbank in Almelo.

Baby Ivo

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 april dit jaar (eerste paasdag), meldde Linda de W. zich samen met haar man en de pasgeboren en inmiddels overleden baby Ivo, bij het ziekenhuis in Enschede. Vanwege de mysterieuze omstandigheden alarmeerden de artsen de politie. Na enkele dagen werd de vrouw opgepakt. Haar man bleek niet bij de dood van de baby betrokken te zijn geweest, hij was die zaterdagmiddag ook niet aanwezig geweest bij de bevalling. De vrouw heeft verklaard dat ze niet wist dat ze zwanger was.

Puntvormig

Volgens het OM kon de vrouw geen aannemelijke verklaring geven voor het het letsel van de baby. Dit bestond behalve uit striemen in de hals uit een schedelbreuk en puntvormige verwondingen. De W. zou tegen de onderzoekers hebben gezegd dat deze het zelf maar uit moesten zoeken.

Haar advocaat Mariska Pekkeriet zegt vandaag „ de kaarten nog even tegen de borst te houden” en noemde de zaak in De Tubantia eerder al „een trieste zaak, met alleen maar verliezers. „Er is heel veel verdriet, bij alle betrokkenen. Ook bij mijn cliënte.”

Haaksbergse moeder had al eerder dode baby: ook vader verdachte https://t.co/t1Sd5qg5TR #rtvoost — RTV Oost (@rtvoost) April 21, 2020

Een paar jaar geleden kreeg de vrouw ook een baby die kort na de geboorte overleed. Ook toen had ze gezegd dat ze niet wist dat ze zwanger was. De baby zou door medische oorzaken overleden zijn. Dit is bij de politie bekend. Die spreekt van een „heftige, trieste en heel lastige zaak”, omdat het om een overleden, pasgeboren baby gaat en de moeder zowel verdachte als slachtoffer is.

Of dit voorval nu alsnog nader wordt onderzocht, is onduidelijk. In oktober zal het onderzoek naar verwachting zijn afgerond. Er volgt dan een tweede voorbereidende zitting.

