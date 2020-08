Vliegtuig landt minuut te laat in Oslo, passagiers toch in quarantaine

Voor 158 passagiers die in de nacht van vrijdag op zaterdag vanuit Nice naar Oslo vlogen telde elke minuut. Het vliegtuig van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS landde een minuut te laat in Oslo om te voorkomen dat de 158 passagiers aan boord in quarantaine zouden moeten.

Noorwegen besloot Frankrijk, Zwitserland, Tsjechië en Monaco tot risicogebied te bestempelen vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen. Reizigers die uit één van deze landen terugkeren moeten sinds vrijdagnacht verplicht in quarantaine. Het vliegtuig vanuit het Franse Nice kwam vrijdagnacht slechts één minuut over twaalf aan, waardoor de 158 passagiers nu alsnog in zelf-isolatie moeten.

Applaus

De maatregel ging vrijdag om middernacht van kracht. Hierdoor zouden passagiers die met het vliegtuig vanuit Nice, dat volgens het vluchtschema om 00.10 uur zou aankomen, in quarantaine moeten. Er ging dan ook een dankbaar applaus op in de cabine toen de wielen van het vliegtuig om middernacht de grond raakten.

Hoewel de piloot er, volgens de Noorse krant Dagbladet, in slaagde om tijdens de vlucht enkele minuten op de oorspronkelijke landingstijd in de lopen, landde het vliegtuig toch te laat. Volgens de trackingsite FlightRadar24 was de exacte tijd van landing 00.01 uur en het Noorse ministerie was onverbiddelijk. „De maatregel ging om middernacht in, dus inclusief exact middernacht en één minuut over”, legt Elisabeth Johanson van het Noorse ministerie van Volksgezondheid uit aan persbureau AFP.

