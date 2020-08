5 films en series die in week 32 op Netflix verschenen: Gerri, Kimmy en meer

Ook in week 32 zijn er weer de nodige nieuwe films series op Netflix verschenen. Zo kun je sinds deze week onder meer kijken naar de omstreden carrière van een Franse voetballer en een nieuwe film met Frank Lammers.

De week is weer voorbij en ook in de afgelopen zeven dagen heeft Netflix het nodige moois toegevoegd aan het al ruime aanbod. De streamingdienst dook in het verhaal van voetballer Nicolas Anelka, ging op zoek naar criminelen en verdiepte zich in hedendaagse immigratie van Amerika. Gelukkig is er ook ruimte voor wat luchtigere titels. Zo zien we Frank Lammers als Gerri in zijn eigen film en heeft Kimmy Schmidt een wel hele bijzondere special gekregen.

1. Anelka: Misunderstood

Film

Genre: sportdocumentaire

De carrière van Nicolas Anelka bestaat uit veel goals en veel schandalen. Superspits en zondebok, maar waarom? En is het terecht? In deze Netflix-documentaire van de Franse filmmaker Franck Nataf krijg je het antwoord. Hierin is er vooral aandacht voor het drama tijdens het WK in Zuid-Afrika. Zelfs de politiek ging ze hier mee bemoeien. Nu horen we het verhaal van Anelka zelf. Daarnaast komen ook andere grote namen zoals Arsène Wenger, Thierry Henry en Didier Drogba aan het woord.

2. Groeten van Gerri

Film

Genre: komedie

Frank Lammers speelt de hoofdrol in zijn eigen lockdownfilm Groeten van Gerri. We kennen de acteur natuurlijk vooral als drugsbaron uit Undercover, maar in deze film is zijn rol een stuk minder stoer. Lammers speelt in deze film op Netflix een docent die viral gaat. Helaas niet op de manier waarop hij zelf gehoopt had. Dit beschamende moment loopt volledig uit de hand en het leven van Gerri gaat compleet op de kop. Meer weten over deze bijzondere film? Lees dan hier verder.

3. World’s Most Wanted

Serie

Genre: documentaire

Er zijn al ontelbaar veel documentaires over de grootste criminelen ter aarde. Toch is de nieuwe Netflix-serie World’s Most Wanted anders. De vijf criminelen die in de verschillende afleveringen voorbij komen, zijn namelijk nog allemaal op vrije voeten (of zeer recentelijk opgepakt). Al hun terreurdaden worden op een rij gezet en er wordt duidelijk gemaakt waarom het maar niet wil lukken om ze te pakken te krijgen. Van de baas der bazen van de Russische maffia tot de tot Islam bekeerde Britse vrouw die verdacht wordt van verschillende terreurdaden.

4. Unbreakable Kimmy Schmidt vs the Reverend

Film

Genre: komedie

De serie Unbreakable Kimmy Schmidt wordt al vier seizoenen lang zeer goed bekeken op Netflix en dus is het tijd voor iets bijzonders. Op het eerste oog is Unbreakable Kimmy Schmidt vs the Reverend een doodgewone spin-off film, maar dat is het zeker niet. Het is namelijk een interactieve film. Dit betekent dat jij als kijker bepaald hoe het verhaal gaat verlopen. Op verschillende moment in de film is het aan jou om te bepalen wat de beste keuze is voor Kimmy.

5. Immigration Nation

Miniserie

Genre: documentaire

Amerika is een bijzonder land met heel veel problemen. Eén daarvan is immigratie. Het land kan maar geen grip krijgen op de enorme stroom mensen die de VS proberen binnen te komen. In de Netflix-serie Immigration Nation kijken we mee over de schouders van de Immigration and Customs Enforcement. Een omstreden politiedienst die vooral optreedt tegen illegale immigratie. Maar je krijgt daarnaast ook de verhalen van de immigranten zelf. Een aangrijpende documentaire over een moeilijke kwestie.

