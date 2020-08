Verstappen wint na gok met banden in jubileumrace Formule 1

Max Verstappen heeft de 70th Anniversary Grand Prix gewonnen. Met een uitgekiende bandentactiek was de Nederlander sneller dan beide Mercedessen.

Verstappen begon vanaf de vierde plek op de harde band. De gok van Verstappen om niet, net als de concurrentie, op zachte banden te beginnen pakte subliem uit. Daarmee kon hij langer doorrijden en hoefde hij pas veel later dan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn eerste pitstop maken. Zo wist de Nederlander de eerste plek in handen te nemen. Deze gaf hij vervolgens niet meer weg.

‘Niet als een oma wachten’

Enkele meters na de start kon Verstappen Nico Hülkenberg al passeren, waardoor hij de derde plaats veroverde. Via de boordradio werd hij gevraagd om zijn banden te sparen, maar Verstappen antwoordde dat hij „niet als een oma wilde wachten, want dit is misschien de enige kans om een Mercedes in te halen.”

Even later maakten Bottas en Hamilton hun eerste pitstop, dus een inhaalpoging kwam er niet. Verstappen wist zijn pitstop lang uit te stellen. Pas na 27 van de 52 rondes kwam er een bandenwissel voor Verstappen.

Voor de derde keer aan de leiding

Toen Hamilton op tien ronden voor de finish toch nog een keer zijn versleten banden moest verwisselen, kwam Verstappen voor de derde keer in de race aan de leiding en gaf die niet meer uit handen. Wereldkampioen Hamilton haalde vlak voor het einde zijn Finse teamgenoot Bottas nog in en eindigde als tweede.

De Limburger boekte zijn eerste zege van dit seizoen, de negende in zijn carrière. Hij reed zijn 107e grand prix in de koningsklasse van de autosport, die op Silverstone zijn 70-jarig bestaan vierde. De laatste keer dat Verstappen een overwinning boekte was vorig jaar november in Brazilië.

