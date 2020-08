Jakobsen blijft nog in kunstmatige coma, #ForzaFabio massaal gedeeld

Hij zou vandaag wakker gemaakt worden uit zijn kunstmatige coma, maar de artsen hebben besloten om Fabio Jakobsen nog wat langer ‘in slaap’ te houden. Intussen wordt op social media #ForzaFabio massaal gedeeld onder wielrenners, wielerfans en anderen die hem een hart onder de riem willen steken.

We want all of the Wolfpack to pull together and get behind our friend and colleague Fabio Jakobsen. Please download and repost this image with your own words of support for him, using #ForzaFabio! pic.twitter.com/aPY3QtiGKl — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 6, 2020

De Nederlandse wielrenner, die gisteren zwaargewond raakte na een angstwekkende val in de Ronde van Polen, zou eigenlijk vandaag al wakker worden gemaakt, maar dat wordt nu op zijn vroegst morgen. Dat meldde een woordvoerder van het ziekenhuis in Katowice volgens het Poolse persbureau PAP.

Stap voor stap

„We proberen stap voor stap de patiënt uit zijn kunstmatige coma te halen. Dat zal vermoedelijk vrijdagmorgen gebeuren. Dan is ook meer over zijn gezondheidstoestand te melden”, laat de woordvoerder weten. Jakobsen onderging vannacht een vijf uur durende operatie aan zijn gezicht. Hij ligt op de intensive care en zijn toestand is stabiel.

Ik ben geen fan van wielrennen, waar ik wel een fan van ben is iemand die eerlijk en oprecht zijn gevoel toont en denkt aan een ander in slechte tijden, sport is oorlog en in "the heat of the moment" kunnen dingen gebeuren die achteraf te betreuren zijn. Sterkte Dylan en Fabio. — I-Pat (@IPat67) August 6, 2020

Jakobsen buiten levensgevaar

Het ziekenhuis meldde eerder dat Jakobsen buiten levensgevaar is. Onderzoek heeft uitgewezen dat hij geen hersen- of rugletsel heeft en dat ook vitale organen onbeschadigd zijn. Volgens teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck – QuickStep zijn wel alle beenderen in zijn gezicht gebroken. Volgens de woordvoerder van het ziekenhuis gaat het om onder meer breuken rond zijn oogkassen, kaak en onderkaak. „Gelukkig waren er geen verwondingen aan de oogballen.”

Lefevere verweet sprinter Dylan Groenewegen, die Jakobsen in de massaspurt de hekken induwde, een „moordaanslag”. „We zullen stappen ondernemen om bij de UCI en de politie een klacht in te dienen voor het opzettelijk toebrengen van verwondingen. Het is heel erg. We blijven bidden dat hij het overleeft.”

Groenewegen

Hopen voor Jakobsen dat hij Groenewegen ooit weer kan kloppen.

Hopen voor Groenewegen dat hij ooit weer door Jakobsen geklopt kan worden. Die elleboog verdient een een paar maanden van berouw, maar ook hij heeft dit accident nooit gewild #heatofthemoment #Jakobsen #tourofpoland — hannes cattebeke (@hannescattebeke) August 6, 2020

„Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt”, schrijft de 27-jarige Dylan Groenewegen vandaag op Twitter.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

Hekken

Op Twitter is de clash en de toestand van Jakobsen het gesprek van de dag, evenals de hekken aan de zijkant, met die uitstekende poten. „IJzeren dranghekken, met of zonder pootjes, heb ik nooit begrepen bij snelle aankomsten. Deze crash is een goed moment om ze voor altijd te verbannen. Schuimrubber, hooi, Tecpro, voor mijn part bandenstapels. Er zijn zoveel betere opties”, twittert een wielerfanaat.

Dat roep ik al heee lang met die uitstekende poten van die hekken — Andrea 👊❌❌❌👊 (@andreaenmike) August 6, 2020

#ForzaFabio

Op social media uiten velen een steunbetuiging in de vorm van een foto en #ForzaFabio en bemoedigende teksten als „You are warrior.”

#ForzaFabio – me and boys saw your crush on TV, I'm still shocked ! I hope that you'll recover fully and fast !

I'm sure you'll get all the support from @deceuninck_qst and the entire #cycling world !!! https://t.co/y0LDe8qMfx — the pink Panther 🏴🏳️‍🌈🇮🇱🇹🇩 (@PinkPanther_IL) August 6, 2020

Everyone at #AstanaProTeam is thinking of Fabio, his family, friends and @deceuninck_qst teammates at this moment. #ForzaFabio! pic.twitter.com/5yb1ggfzMD — Astana Pro Team (@AstanaTeam) August 6, 2020

