Jakobsen heeft operatie van vijf uur ondergaan; situatie ernstig, maar stabiel

Een horrorfinish, gistermiddag in de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen knalde tegen de finishboog en vloog met een dranghek door de lucht. Zijn situatie is op dit moment ernstig, maar stabiel.

Hij heeft vannacht een operatie van vijf uur ondergaan, meldt het Poolse ziekenhuis waarin hij is opgenomen. Volgens het ziekenhuis waren er geen compilaties. Vandaag wordt geprobeerd de 23-jarige Jakobsen te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Vanmiddag rond 14.00 uur komt het ziekenhuis met een volgende update.

Jakobsen heeft geen hersenletsel

Zijn wielerploeg wielerploeg Deceuninck – Quick-Step liet al weten dat de toestand van Jakobsen ernstig is, maar op dit moment stabiel. Volgens de ronde-arts heeft hij bij zijn val onder meer zijn gehemelte en zijn luchtpijp verbrijzeld.

Poolse media melden op basis van uitspraken van de assistent-directeur van het ziekenhuis dat hij waarschijnlijk geen hersenletsel heeft en er geen vitale organen ernstig zijn beschadigd. Wel is er borstletsel, waardoor ademhalen moeizaam gaat. „Het feit dat hij een atleet is, hielp bij het voorkomen van wervelfracturen”, aldus een arts.

Groenewegen gediskwalificeerd

Jakobsen werd bij een massasprint tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen brutaal geblokkeerd en vervolgens de hekken in gereden door Dylan Groenewegen. Met een dramatische valpartij tot gevolg. Groenewegen werd gediskwalificeerd, Jakobsen is de winnaar van de race. Ook al is dat voor nu niet belangrijk.

Onderzoek

De internationale wielerfederatie UCI stelt een onderzoek in naar het gedrag van wielrenner Dylan Groenewegen. „Wij veroordelen het gevaarlijke gedrag ten zeerste”, aldus de UCI in een verklaring. „Groenewegen stuurde Jakobsen de boarding in, vlak voor de finish, en veroorzaakte daarmee een massale valpartij. Dit gedrag is voor ons onacceptabel. We hebben onze disciplinaire commissie gevraagd een onderzoek in te stellen en passende maatregelen te nemen tegen deze renner.”

Jumbo-Visma, de Nederlandse ploeg van de sprinter Dylan Groenewegen, heeft gisteravond excuses aangeboden. „Onze gedachten zijn bij Fabio Jakobsen en andere bij deze verschrikkelijke valpartij betrokken renners”, zegt Jumbo-Visma. „Crashes als deze zouden niet mogen gebeuren. We bieden onze oprechte excuses hiervoor aan. Intern gaan we de zaak nu verder bespreken, voor we met verdere mededelingen naar buiten treden.”

De gevangenis in Het incident lokte veel woedende en emotionele reacties uit. Ploegbaas Patrick Lefevere van Deceuninck – Quick-Step haalde het hardst uit naar Groenewegen. „Deze man moet de gevangenis in. Ik stap naar de rechter. Dit soort criminele gedrag mag niet meer voorkomen in het peloton.” They have to put this guy of @TeamJumbo in jail 😡 — Patrick Lefevere (@PatLefevere) August 5, 2020

