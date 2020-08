Landelijke Studentenvakbond teleurgesteld over schrappen introductieweken

Zoals altijd ‘lekken’ vlak voor een persconferentie alvast een aantal nieuwe maatregelen uit. Zo kan politiek Den Haag vast zien wat de reactie is van het volk, zo is de redenering. Zo weten we nu dat de introductieweken voor studenten hoogstwaarschijnlijk worden geschrapt.

Het kabinet is bang dat bij deze evenementen de coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd. RTL Nieuws bracht het nieuws naar buiten; Haagse bronnen bevestigen het bericht.

Introductieweken

Het kabinet ziet studenten als een risicogroep. Er zijn de afgelopen tijd steeds meer besmettingen onder jongeren. Vooral in Rotterdam zijn veel besmettingen.

Om niet meteen landelijke maatregelen in te voeren – in het oosten en noorden van het land zijn vrijwel geen besmettingen – hoopt het kabinet met andere maatregelen het verder oplopende aantal besmettingen tegen te gaan. Introductieweken zijn immers vooral in grote (studenten)steden, zoals Groningen, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Leiden.

Teleurgesteld

Maar de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is teleurgesteld over het voornemen van het kabinet. „Het is logisch dat er scherpe maatregelen gelden. Maar studenten moeten kennis kunnen maken met elkaar en de opleiding”, zegt Freya Chiappino, vicevoorzitter van de LSVb. „Studenten en onderwijsinstellingen zijn al tijden aan de slag om de introductie op een veilige manier te organiseren.” Ze noemt het „enorm vervelend” als het nu niet door kan gaan. „Opleidingen moeten op een veilige manier een introductie kunnen organiseren.”

Chiappino benadrukt het belang van de introductieweken voor nieuwe studenten in deze coronatijd. „Juist als je onderwijs voornamelijk digitaal gaat zijn, moet je als eerstejaars de kans krijgen om je medestudenten, je stad en je hogeschool of universiteit te leren kennen.” Voor een succesvolle studietijd is het van groot belang dat studenten zich verbonden voelen met hun hogeschool en universiteit, ziet ze. „Een introductieweek zorgt daarvoor. We vinden daarom dat er extra aandacht moet komen voor een zachte landing voor de nieuwe eerstejaars studenten.”

Vakantiegangers

Nog iets wat vanavond waarschijnlijk bekend wordt gemaakt is een teststraat op Schiphol voor reizigers uit oranje risicogebieden, zoals Barcelona en Kroatië. Want niet alleen studenten, maar ook vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden vormen een bron van zorg. De angst is dat mensen zo’n virus meenemen, zoals dat ook gebeurde in februari, toen vakantiegangers terugkeerden uit wintersportgebieden.

Voor terugkeerders uit landen met een oranje of rood reisadvies, geldt een dringend advies om na thuiskomst twee weken in quarantaine te gaan. Maar als zij in korte tijd twee keer negatief testen, kan die periode mogelijk worden verkort.

Persconferentie vanavond om 19.00 uur

Vanavond om 19.00 uur zien we in de persconferentie (zonder Irma dit keer) wat premier Mark Rutte en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge nog meer te vertellen hebben. Voorafgaand is een extra kabinetsraad, dat is ingepland omdat het aantal besmettingen met het COVID-19-virus de afgelopen weken sterk is toegenomen. De Tweede Kamer is daar eveneens bezorgd over.

